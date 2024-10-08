İkinci öğretim öğrencileri KYK bursu, kredisi alabilir mi? Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte bursa başvuracak öğrenciler tarafından İkinci öğretim öğrencileri KYK bursu, kredisi alabilir mi araştırması hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmasıyla birlikte Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim hayatlarının desteklenmesi için verilen KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl e-devlet üzerinden alınacak. Peki, İkinci öğretim öğrencileri KYK bursu, kredisi alabilir mi? Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK bursuna başvurabilir mi?

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU, KREDİSİ ALABİLİR Mİ?

KYK bursu ve kredisi almak üzere başvuruda bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme sonucunda burs ve kredi almaya uygun bulunması halinde KYK bursu ve kredisi alabilmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ KYK BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Açık öğretim ve uzaktan eğitim lisans öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre KYK bursu ve kredisine başvurma hakları yoktur.

KYK BURS BAŞVURULARINDA ÖNCELİKLİ ADAYLAR KİM?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı KYK burs ve kredi başvurularında öncelikli adaylar şu şekilde: