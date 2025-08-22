İkinci Seçil Erzan vakası: "Milyonlarca lira buharlaştı"

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nda yaşandığı ileri sürülen dolandırıcılık iddiasını gündeme taşıdı.

Halktv.com.tr'den Bahadır Özgür’ün haberine göre, bankanın üst düzey yöneticilerinin özel kalem müdürlüğünü yapan Gizem B., “banka yöneticilerine tanınan ayrıcalıklardan yararlanarak yüksek getiri sağlama ve uygun fiyata ev alma” vaatleriyle onlarca kişiyi mağdur etti. Milyonlarca liranın buharlaştığı öne sürülürken mağdurlar şikâyetçi oldu.

Akay, olayı “İkinci Seçil Erzan vakası” olarak nitelendiriyor ve banka yetkililerini skandalın üzerini örtmekle suçluyor. Savcılığa sunulan belgeler arasında, Gizem B.’nin parasını aldığı müşterilere gönderdiği ses kayıtları ve kendi hazırladığı belgeler yer alıyor.

İddialara göre, Gizem B. önce Genel Müdür Alparslan Çakar, ardından Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri’nin özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Savcılık ifadelerine göre, bu süreçte yakın çevresine yüksek getirili fon kurulduğu ve bunun sadece özel müşteriler için olduğu söylenerek milyonlarca lira toplandı.

MAĞDURLAR ANLATTI

Ziraat Bankası çalışanı bir mağdur, süreci şöyle aktardı:

“Yüksek getirili varlık fonundan bahsetti. Bankadaki görevini bildiğimiz için güvenerek evlerimizi ve arabamızı sattık, nakit paramızı verdik. Yaklaşık 10-15 milyon lira gönderdik. Ara ara ödemeler yapıp bize güven verdi, ancak almamız gereken parayı vermedi. Daha sonra Emlak Konut’tan uygun fiyat ve taksitle ev alacağımıza inandırarak beklettiler.”

Bir diğer mağdur ise 700 bin TL’yi şüphelinin hesabına yatırdığını ve sonrasında 70’ten fazla kişinin hayali projeler üzerinden dolandırıldığını öğrendiğini belirtti.

Savcılığa sunulan deliller arasında banka dekontları, Emlak Konut adına düzenlenmiş sözleşmeler ve ses kayıtları bulunuyor. Bu kayıtlar, Gizem B.’nin paralarını isteyen mağdurları sürekli bahanelerle oyaladığını ve banka yetkililerinin isimlerini kullanarak işlemler yaptığını ortaya koyuyor.