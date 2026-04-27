İkinci Süper Lig bileti bu hafta sahibini bulacak

TFF 1. Lig’de 2025-2026 sezonunun en kritik haftasına girildi.

Daha önce Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’nin ardından, doğrudan yükselecek ikinci takım ile play-off hattındaki son ekip 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından netlik kazanacak.

Sezonun son haftasına girilirken Amed Sportif Faaliyetler ile Erokspor arasındaki yarış dikkat çekiyor.

37. haftada Erokspor’un Sarıyer SK deplasmanında aldığı yenilgi sonrası puan avantajını yitirmesiyle iki ekip de 73 puanda eşitlendi.

EROKSPOR, PENDİK'İ AĞIRLAYACAK

Son hafta programında Erokspor, sahasında Pendikspor’u ağırlayacak. Amed ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İki maç da saat 16.00’da başlayacak.

İkili averajda üstünlüğü bulunan Amedspor, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibinin önünde yer alacak. Bu nedenle Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig bileti için daha avantajlı konumda bulunuyor.

Ligde üçüncü sırayı alan takımın doğrudan play-off finaline yükseleceği sistemde, Amed ve Erokspor’un yanı sıra Çorum FK de matematiksel olarak bu sırayı zorlamaya devam ediyor.

PLAY-OFF YARIŞI DA SÜRÜYOR

Play-off hattında ise son koltuk için iki takım yarışıyor. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, sezonun son haftasında kader maçlarına çıkacak. Keçiörengücü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşırken, Bandırmaspor sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

İki ekip arasında sezon içindeki ikili averajda üstün olan Keçiörengücü, puan eşitliği halinde rakibine karşı avantajlı durumda bulunuyor.

Öte yandan ligde Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Sezon boyunca süren rekabetin ardından, hem Süper Lig bileti hem de play-off hattı için son söz 2 Mayıs’ta söylenecek.