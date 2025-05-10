İkinci Süper Lig bileti sahibini buluyor

Spor Servisi

1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi vereceklerin ve ligden düşecek son takım bugün belli olacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, üçüncü ekibin direkt play-off finalinde mücadele edeceği ligde üçüncüyü takip eden 4 takım play-off'ta yer alacak. Son 4 sıradaki takımlar ise lige veda edecek.

Ligin 38. ve son hafta maçları, 11 Mayıs Pazar günkü Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı dışında yarın saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son haftaya en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde giren Gençlerbirliği, bugün ligde galibiyeti ve beraberliği bulunmayan Yeni Malatyaspor karşısında en az 1 puan aldığı takdirde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci ekip olacak. Gençlerbirliği doğrudan lige yükselemezse ligi üçüncü tamamlayacak.