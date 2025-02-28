İkinci Timur Cihantimur vakası'nda UTV sürücüsüne çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Eyüpsultan'da, UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden sürücüye çarparak ölmesine neden ve olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı.

O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

"DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM"

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde ‘şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

AKILLARA TİMUR CİHANTİMUR'U GETİRDİ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok, olayın hemen ardından Türkiye'den kaçmıştı. İki isim ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.