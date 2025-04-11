İkitelli'deki kimya deposunda yangın

Başakşehir'e bağlı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...