İkiyüzlü dünya bizi mecbur bıraktı

Umut Can FIRTINA

İsrail’in kıtlık dayattığı Gazze Şeridi’nde soykırıma karşı hamaset ve sembolik adımların ötesine geçemeyen dünyanın ikiyüzlü tavrı sürüyor. Batı, diplomatik şov sahnesine dönüşen New York’taki 80’inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda sembolik “Filistin Devleti’ni tanıma” adımının önüne geçemedi. Arap ve Müslüman ülkeler, Gazze’yi “emlak cennetine” dönüştürmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerikan Planı”nı ayakta alkışladı. Saldırıya uğrayan Sumud Filosu’nu “koruma” bahanesiyle gemilerini gönderen ülkeler ise filodakileri İsrail’in Gazze ablukasını delme hedefinden vazgeçirmeye çalışıyor.

TRUMP’A TEŞEKKÜR YAĞMURU

ABD Başkanı Trump ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülke, Gazze konulu toplantı düzenledi. İsrail’in yaklaşık 2 yıldır Gazze’de uyguladığı soykırımın en büyük destekçisi ABD’nin 21 maddelik Gazze planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil 8 ülkenin liderinin tam desteğini aldı. Liderlerin defalarca Trump’a teşekkür ettiği sonuç bildirisinde “Gazze’deki insani felakete ve bölgedeki ciddi sonuçlarına” yer verilirken, İsrail’e yönelik herhangi bir ifade yer almadı.

İSRAİL’İN ADI GEÇMİYOR

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ana hatlarıyla Trump’ın emlak zengini damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair tarafından Gazze’deki savaş sonrası için hazırlanan “ertesi gün planı” ile örtüşen plan, “Hamas’sız bir Gazze yönetimi” ve “bölge ülkelerinden askerler konuşlandırılmasını” öngörüyor.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların ardından İspanya ve İtalya, filoya yardım ve koruma için donanmalarına ait savaş gemilerini gönderdi.

İTALYA’DAN 2. GEMİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Sumud Filosu’nun Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında ilerlerken saldırıya uğramasının ardından donanmaya ait ikinci bir gemiyi göndereceklerini duyurdu. Parlamento’da yaptığı konuşmada Crosetto, “Bir gemi gönderdik, bir diğeri yolda, her türlü olasılığa hazırız” dedi. Crosetto, “Vatandaşlarımız diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz” diye konuştu.

VAZGEÇMEYE ÇAĞIRDI

İsrail’in ablukasını kırma girişimi konusunda filodaki aktivistleri uyaran Crosetto, İtalya’nın teknelerdeki yardım malzemelerinin dolaylı yoldan teslim edilmesi teklifini kabul etmeye çağırdı. BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı kınarken filodakileri de “sorumsuz hareket etmekle” suçlamıştı. Meloni, yardımların Kıbrıs’taki Kudüs Latin Patrikhanesi’ne teslim edilerek kilise aracılığıyla buradan Gazze’ye ulaştırılmasını teklif etmişti.

FİLOYA 3. SALDIRI

Toplam 51 gemi ve tekneden oluşan, 45 ülkeden aktivistleri taşıyan ve bu ayın sonlarına doğru Gazze açıklarına ulaşması beklenen filo, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkmıştı. İsrail, filonun “aktif bir savaş bölgesine ve deniz ablukasına girişine” izin vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu. Daha önce iki kez saldırıya uğrayan filoya salı gecesi Girit açıklarındaki uluslararası sularda dronlarla saldırı düzenlenmişti. Filodaki bazı tekneler dronlardan atılan ses bombası ve kimyasallar sebebiyle hasar görürken, aktivistler saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuştu. İsrail’den saldırıya ilişkin açıklama gelmedi.

HÜKÜMETLERE BASKI

Saldırının ardından İtalyan Bakan Crosetto, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek filoyu korumak için İtalyan Donanması’na ait bir geminin filoya yardım ve koruma için gönderildiğini açıklamıştı. Muhalefet ve İtalyan basını, hükümetin bu kararı hafta başında ülke çapında grev ve protestolarla sokağa yansıyan halk tepkisi yüzünden aldığını belirtiyor.

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Sumud Filosu’nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı’ndan bugün bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu. İsrail’e tam silah ambargosu gibi Avrupa’daki en somut adımları atan İspanya’da, Başbakan Sanchez’in koalisyon hükümetinin ortakları da karara destek vermişti.

∗∗∗

İÇTEN YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden Yasemin Acar, filoya yönelik saldırıya ve İtalya ile İspanya’nın gemi gönderme kararına ilişkin BirGün’e konuştu. Acar, haziran ayında Gazze açıklarında İsrail tarafından baskın yapılan Madleen gemisinde alıkonulan 8 aktivistten biriydi.

Acar, İtalya’nın filonun ablukayı delme planından vazgeçirmeye çalıştığını belirterek “Bizi içten yıkmaya çalışıyorlar” dedi. “Bu psikolojik bir savaş” diyen Acar, şunları söyledi:

“Bombalamaya çalıştılar, her şeyi yaptılar ama dışardan yıkamadılar, biz yolumuza devam ettik. Bu aylardır olan bir şey, bizi önceden de bombaladılar. Madleen’de bizi yakaladılar, hapse attılar. Biz hapisten çıktığımız an Sumud Filosu’nu hazırlamaya başladık. Bizim bu ablukayı kırmak için vazgeçmeyeceğimizi o kadar iyi biliyorlar ki bu yüzden içten yıkmaya çalışıyorlar, ve bu çabanın farkındayız.”

Sumud Filosu’nda yer alan Acar, İsrail’in baskın yaptığı Madleen gemisinde de yer almıştı. (Fotoğraf: Gülçin Bekar)

İKİ SENEDİR NEREDELER?

Batı’nın Gazze konusundaki ikiyüzlü tavrına dikkat çeken Acar, benzer bir tavrın Müslüman ülkelerde de olduğunun altını çizdi. Acar şöyle devam etti:

“İspanya, İtalya yardım etmek isteseydi, Filistin halkına yardım ederdi. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok. Korunmaya ihtiyacı olan birisi varsa o da Filistin halkıdır. Filistin halkı iki senedir soykırım yaşıyor, on binlerce insan öldürüldü. Şu an aç susuz bırakılıyorlar. Ne girebiliyorsun ne de çıkabiliyorsun, bütün gazeteciler öldürülüyor, hepsi susturuluyor. Madem bu kadar iyi niyetliler, iki senedir İsrail’le ilişkileri neden kesmediler?”

Dünyanın iki senedir Gazze’de yaşanan soykırıma seyirci kaldığının altını çizen Acar, “Maalesef dünyada iyi niyetin, vicdanın kaldığına inanmakta zorluk çekiyorum. Uluslararası sularda bombalandık, hiç kimse gelmedi. İyi niyetleri olsa orada korumazlar mıydı? Bütün dünyanın gözü bizim üzerimizde, neden şimdi korumaya çalışıyorlar? Filistin halkını korumuş olsalar bizim bunu yapmamız gerekmeyecekti. Askerlerin, orduların yapacağı şeyi normal, sivil insanlar yapıyor. Bizi buna mecbur bıraktılar” dedi.

∗∗∗

ÇİN LİDERİ İKLİMDE DE ABD’YE MEYDAN OKUDU

BM Genel Kurulu’na video konferans yoluyla katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim inkârına meydan okudu. Trump’ın “iklim değişikliği aldatmacadır” sözlerine göndermede bulunarak “Yeşil dönüşüm çağımızın eğilimidir. Uluslararası toplum doğru yolda kalmalı” diyen Cinping, 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını ilk kez azaltma sözü verdi. Dünyanın en büyük emisyon üreticisi olan Çin’in yalnızca artış hızını sınırlamak yerine ilk kez doğrudan kesinti sözü veren Cinping, 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını zirve seviyesinden %7 ile %10 arasında azaltmayı taahhüt etti.

ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRİ

Gelişmiş ülkelerin iklim konusunda daha güçlü adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cinping, ABD’ye gönderme yaparak “Yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm zamanımızın eğilimidir. Bazı ülkeler bu eğilime karşı çıksa da, uluslararası toplum doğru yolda kalmalı; sarsılmaz bir güvenle, kararlı bir eylemle ve azalmayan bir çabayla ilerlemelidir” dedi. Trump, önceki gün BM kürsüsünde iklim değişikliğini “gelmiş geçmiş en büyük aldatmaca” olarak nitelemiş, Paris Anlaşması’ndan ikinci kez çekilmelerinden övgüyle bahsetmişti. Bilim insanlarına “aptal” diyen Trump, Avrupa ve Çin’in temiz enerji adımlarını da eleştirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Fotoğraf: AA)

∗∗∗

COLANİ BM’DE KONUŞTU: İSRAİL’LE DİYALOĞA AÇIĞIZ

Suriye'de emperyalist güçlerin desteğiyle yönetime gelen cihatçı HTŞ lideri Muhammed Colani, 80’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda “yaptırımların tamamen kaldırılması” çağrısında bulundu. BM’nin terör listesinde olmasına rağmen özel izinle bulunduğu New York’ta “Yeni bir Suriye inşa ettiklerini” iddia eden Colani, uluslararası sermayeye güvenceler vererek “ekonomiyi kalkındırma” ve “devlet kurumlarında reform” sözü verdi. İsrail’in adımlarının bölgede “yeni bir kriz riski doğurduğunu” belirten Colani, buna rağmen Tel Aviv ile “diyaloğa açık olduklarını” kaydetti.