İkiyüzlü politikalara son

Dış Haberler

İsrail’in Gazze’deki ambargosunu kırmak üzere yola çıkan “Madleen” gemisine baskın yaparak 12 aktivisti alıkoyması, hükümetlerin ikiyüzlü Gazze politikasını ortaya sererken halklar başka bir dil konuşuyor. Toronto’dan Milano’ya, Paris’ten Atina’ya dünyanın dört bir yanında meydanlara inenler, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Filistin’e özgürlük için yürüdü.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek ve insani yardımları engellemesini ifşa etmek amacıyla yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail güçlerinin silahlı baskınıyla gözaltına alınan Madleen gemisinde bulunan 4 aktivist, İsrail'den sınır dışı edildi.

4 AKTİVİST GÖNDERİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan 3 Fransız aktivistle birlikte İsveçli Greta Thunberg’in Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan uçağa bindirildiğini göstererek bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda “Greta Thunberg az önce (Fransa üzerinden) İsveç'e giden bir uçakla İsrail'den ayrıldı” ifadeleri kullanıldı.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, 12 aktivistten 11'iyle avukatlarının görüştüğünü, 4 aktivistin ülkeden ayrıldığını ya da ayrılmak üzere olduğunu paylaştı. Sunulan “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddeden aktivistlerden 8 kişinin işlemlerinin tamamlanması için hâkim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Madleen’deki Fransız aktivistlerden birinin İsrail’den ayrılmayı kabul ettiğini, diğer 5 aktivist hakkında zorla sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

ORDU BASKIN YAPMIŞTI

Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve iki Türkiye kökenli aktivistin de bulunduğu 12 kişiyi taşıyan gemi, açlık krizinin pençesindeki Filistinliler için insani yardım malzemesi taşıyordu. Sicilya'dan 1 Haziran’da demir alan gemi, İsrail'in Gazze'ye ablukasını delme hedefiyle yola çıkmıştı. Gemi pazartesi sabah saatlerinde uluslararası sularda İsrail ordusunun baskınıyla ele geçirilmiş ve gemide bulunanlar alıkonularak İsrail’in Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

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HALKLAR GAZZE İÇİN MEYDANDA: MADLEEN VE FİLİSTİN YALNIZ DEĞİL

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülkenin dört bir yanında on binlerce kişi, sol partilerin çağrısıyla İsrail’in Madleen gemisine yönelik müdahalesini protesto etti. Paris’teki Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, aralarında Fransız, İsveçli ve İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu 12 kişinin serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla “Filoya Özgürlük” ve “Gazze ablukasını kaldırın” sloganları attı. Lille, Toulouse, Strasbourg ve Lyon kentlerinde de İsrail’in ablukası protesto edildi.

İKİYÜZLÜ POLİTİKALAR

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris’teki gösteride yaptığı konuşmada “İsrail’in soykırımı 20 aydır sürerken buna sessiz kalan güçlüler bize ahlaki değerler hakkında ders vermeye devam ediyor” dedi. Madleen’deki aktivistleri “ellerindeki tek silahları olan cesaretleriyle tereddüt etmeden yola çıktıkları için” tebrik eden Melenchon, Fransız hükümetine Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı yaptı.

İSRAİL’E DESTEĞİ BIRAK

Yunanistan’da da sol partilerin çağrısıyla halk meydanlara akın ederek İsrail’i protesto etti. Bşakent Atina’da protestocular İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak “Madleen’e dokunma” ve “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları attı. SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yeni Sol ve Demokrasi Hareketi, gemide bulunan aktivistlere destek verirken, İsrail’in tutumunu kınamayan Yunan hükümetini de eleştirdi.

Yunanistan Komünist Partisi’nden yapılan açıklamada “ABD, NATO ve AB’nin desteğini arkasına alan katil İsrail devleti, Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürmekte, insani yardıma erişimi dahi engellemekte” denildi.

İtalya’nın başkenti Roma’da, tarihi Pantheon Bazilikası önünde toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle İsrail’i protesto etti. Göstericiler, “Ateşkes”, “Terörist devlet İsrail”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e silah göndermeyi durdurun” gibi mesajlar taşıyan pankartlar açtı.

Milano’da ise kent merkezindeki Mercanti Meydanı ve Valilik binası önünde iki ayrı eylem düzenlendi. Valilik önündeki protestoya yaklaşık 500 kişi katıldı. Göstericiler, “Madleen” gemisine yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtirken, Gazze’deki ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Kanada'nın Toronto şehrinde, İsrail’in Madleen gemisine müdahalesine tepki gösteren binlerce kişi, İsrail Başkonsolosluğu binasının dışında toplanarak gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, gemideki aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi. Berlin Belediye binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, “Ablukayı kaldırın”, “Gazze'yi aç bırakmayı durdurun”, “Sessizliğiniz öldürüyor”, “Soykırımı durdurun” sloganları attı. “Almanya finanse ediyor, İsrail katlediyor” diyen göstericiler, Alman hükümetinin İsrail’e verdiği desteği protesto etti.

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İSRAİLLİ İKİ BAKANA YAPTIRIM

İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve ablukasına sessiz kalan Batılı hükümetler, artan baskı karşısında adım atmak zorunda kalıyor. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer müttefik ülkeler, Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar kapsamında, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olan Ben-Gvir ve Smotrich’in malvarlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Britanya'da Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 96 politikacı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup yazarak İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

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VELA GEMİSİ ÇAĞRIYA RAĞMEN DEMİR ALDI

İsrail’in ‘Madleen’ baskınına tepki gösteren iktidarın Mersin Limanı’na önceki gün demirleyen ve İsrail Askeri Endüstrilerine çelik taşıyan ‘VELA’ adlı gemiyi durdurma çağrılarına sessizliği sürerken soykırıma desteğe yönelik tepkiler sürüyor. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul ve Mersin Şubeleri, VELA gemisine ilişkin başsavcılığa şikâyette bulunarak gemiye ve taşıdığı yüke el konulmasını istedi.

SOL Parti ise Dezenformasyon Başkanlığı’nın, geminin İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıdığı iddialarını yalanlamasına tepki gösterdi. “Yalanı bırak, VELA’yı durdur, limanları İsrail’e kapat” başlıklı açıklamada “Türkiye limanları, Filistin halkını katleden İsrail terörünün lojistiği haline getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.