İkizce’de 35 gündür direniş ateşi yanıyor: Ata topraklarımızı size vermeyeceğiz

Malatya Yeşilyurt’a bağlı İkizce (Haçova) Mahallesi’ndeki arazilere deprem konutu yapılmak üzere kamulaştırmasız 316 tapulu özel mülkiyete el konulması sonrası halk 35 gündür mahallede kurdukları çadırda direniyor.

"Bir gecede tapularımız ellerimizden alındı. El koydukları arazileri iki gün sonra imara açtılar" diyen yurttaşlar "Evlerimizin dibinde her gün dinamitler patlıyor, iş makineleri çalışıyor, elektriğimiz, suyumuz kesiliyor. Evlerimizi, arazilerimizi elimizden aldılar. Muhatap bulamıyoruz. El koyma işleminin ivedilikle durdurulması ve iptali yapılan tapuların hak sahiplerine iade edilmesini, hak sahipleriyle görüşmeler yapılarak şeffaf, adil bir uzlaşı sürecinin başlatılmasını istiyoruz" dedi.

İkizce’de arazilerine el konulan yurttaşlar 35 gündür kar-kış demeden direnişlerini sürdürüyor.

‘SATACAĞIZ’ DEDİLER

İkizce Mahallesi’nde 3 katlı evinin ve kayısı işletmesinin de içinde olduğu 5 dönümlük arazisine el konulan Hüseyin Gemici, yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Gemici, 17 Ocak’ta bir gece yarısı tapu müdürlüğünden gelen ‘’Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Yeşilyurt tapu müdürlüğünde Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Süresi ile Tescil işlemi yapılmaktadır’’ mesajları geldiğini ve şok olduklarını belirterek "Önce ‘dolandırılıyoruz herhalde’ dedik. e-Devletten girdiğimizde tapularımız olmadığını, hazineye devredildiğini gördük. Bu mesajların ardından iki gün sonra iş makineleri geldi, çalışmalar başladı. Resmen arazilerimize çöktüler" diyerek sürece anlattı. "Asırlardır burada yaşıyoruz. Atalarımız, dedelerimiz burada yaşamış. Burada doğduk, büyüdük" diyen Gemici, "Tarımla, hayvancılıkla geçiniyoruz, burada meyve ağaçlarımız var. Bu toprakla özdeşleşmiş insanlarız" diyerek yapılanlara tepki gösterdi.

Hüseyin Gemici

İkizce Mahallesi’nden yurttaş

5 dönümlük arazisinin olduğu alanda 3 katlı evinin olduğunu ve tescilli kayısı işletmesinin bulunduğunu anlatan Gemici, 35 gündür direnişin 7/24 devam ettiğini kaydetti. Gemici şöyle devam etti: "Bu topraklar çok değerli. Sadece evimizi yıkmıyor, aynı zamanda işletmelerinizi, hayvancılığınızı o tarım sektörünü baltalıyor. Yani bir üretimi baltalıyor. 35 gündür direniş çadırında ateşler yakılıyor, o ateş sönmedi. Bir süre önce Ankara’da Murat Kurum ile görüştük. O görüşmede bize ‘Bu işin geriye dönüşü yok. Biz o evleri, ahırları, işletmeleri yıkacağız. Yerine yeni konutları yapacağız. İhtiyaçlılara satacağız’ dedi. Muhatap da bulamıyoruz. Kime gitsek ‘benim haberim yok’ diyor. Bir ay sonra arazi sahiplerinin hesabına dönüm başı 800, 900 TL ile bin TL yatırıldığını gördük. Bu araziler bizim elimizdeyken bin lira, onların eline geçince 20 bin lira olacak. Korkunç devasa bir rant var burada. Burada önce meralarımızı elimizden aldılar. 30 bine yakın TOKİ konutu yapıldı. Bu konutların yüzde 10’u bile dolu değil. Kimse beğenmiyor, merkeze uzak diyorlar. Yani arz fazlası konut var. Yapılmak istenen İkizce’nin geçmişini ortadan kaldırmak. Burası aydın, demokrat bir yer, burayı yok etmek istiyorlar. Alternatif yerler çok önerdik. Bu bölgede eskiden askeriyeye ait olan ve boşaltılan bir yer var, yaklaşık 10 milyon metrekare. Orayı önerdiğimizde bize dediler ki ‘orası için bizim düşündüğümüz şeyler var.’ Güzel bir rantta orayı bekliyor. Arazi çok ama ısrarla bizim tapulu yerlerimizi istiyorlar. Burada bir ciddi bir rant var. Burası depremden sonra Malatya’nın merkezi oldu. Deniyor ki ‘bunları buradan çıkaralım, buraya çökelim.’ Bize sahip çıkan, ilgilenen, bizi dinleyen, çığlığımızı duyan hiç kimse yok. Yetkililer ‘Deprem oldu, ona göre şehri yeniden yapılandırıyoruz’ diyor ama diğer taraftan yıkıyor."

Mahallede iş makineleri çalışıyor.

BİNA ÇÖPLÜĞÜ OLACAK

Mağdurlardan Muharrem Aslankan ise 5 dönümlük arazisine el konulduğunu anlattı. Kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açtıklarını anımsatan Aslankan "Sosyal konut adı altında mağduriyetler yaratıldı. O bölgede konut fazlası var. Orası birkaç sene sonra bina çöplüğü olacak. Şu anda çok yoğun inşaat çalışmaları devam ediyor. En az 30-40 kepçe çalışıyor, İkizce halkı da buna karşı direniyor, direnmeye devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Muharrem Aslankan

İkizce Mahallesi’nden yurttaş

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EL KOYMA İŞLEMİ DURDURULMALI

Mersin Haçovalılar Derneği üyeleri önceki gün dernek binası önünde bir araya gelerek, İkizce’de yaşananları protesto etti. SOL Parti, CHP, DEM Parti, Emek Partisi temsilcileri yanında çok sayıda demokratik kitle örgütü ve kurum temsilcisinin katıldığı eylemde “İkizce’de talana hayır”, “Ata topraklarımızdaki talana hayır”, “İkizce yalnız değildir”, “Yaşam alanlarımıza, kültürümüze dokunma”, “Köyümüz satılık değildir” yazılı dövizler taşındı. Burada konuşan Mersin Haçovalılar Derneği Başkanı Hüseyin Yazı, şunları söyledi: "Deprem yıkımının en fazla olduğu Malatya, Adıyaman, Maraş ve Hatay’da kentsel dönüşüm adı altında bölge halkı haksız bir durumla karşı karşıya kalmıştır. İkizce halkı sesini ilgili kurumlara ve bakanlıklara duyurmakta güçlük yaşamakta. Anayasanın 35. maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkımızı açıkça ihlal etmekte olup binlerce hak sahibinin maddi ve manevi anlamda büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. El koyma işleminin ivedilikle durdurulması ve iptali, el konulan tapuların hak sahiplerine iade edilmesini talep ediyoruz. Ata topraklarımızı size vermeyeceğiz.’’