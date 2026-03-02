İkizce’de depremzedeler TOKİ ödeme sistemine tepkili: Ödedikçe borçlar katlanıyor!

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce (Haçova) Mahallesi’nde evleri, ahırları ve kayısı bahçeleri kamulaştırma olmaksızın el konulan yurttaşlar, şimdi borç kıskacında.

TOKİ’den “afet konutu” beklentisiyle teslim edilen dairelerin sözleşmede “sosyal konut” olarak kaydedildiğini öne süren hak sahipleri, ödedikleri borçların azalmak yerine arttığını söyledi.

'HİÇ ÖDEMEMİŞ GİBİYİZ'

Depremzedeler, 20 yıl vadeli, faizsiz afet konutu koşulları yerine, memur maaş artışına endeksli 10 yıl vadeli sosyal konut sözleşmesi imzalatıldığını banka ödeme planıyla öğrendi. İkizce halkı “Burası rantı yüksek bir yer. Depremin hemen ardından kamulaştırma olmadan el konuldu. Evlerimize, arazilerimize 1 milyon gibi rakamlar verdiler ama sosyal konutu 3 milyona saydılar. Yüzde 10 peşin ödedik, 10 aydır ödeme yapıyoruz. 22 bin lira ile başladık, şimdi 32 bin lira ödeyeceğiz. 700-800 bin lira ödedik ama borç 3 milyon 200 bin. Hiç ödememiş gibi üstüne borçlandık. Neden borçlarımız ödedikçe azalıyor yerine artıyor?” diye sordu.

Emekli maaşıyla ve asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler, artan taksitler karşısında çaresiz olduklarını söyledi. İkizce halkı “Aynı depremi yaşadık, aynı yıkımı gördük. Ama neden farklı sözleşmelerle bitmeyen borcun altına sokulduk?” dedi.

DEVLETZEDE OLDUK

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Gemici, yaşadıklarını “Evlerimiz, ahırlarımız, kayısı işletmelerimiz kamulaştırıldı. Tapularımız iptal edildi. Sadece evsiz değil, işsiz kaldık. Hayvanlarımızı yok pahasına sattık. Üretim kaynaklarımız yok edildi. Yerimizden, yurdumuzdan olduk" sözleriyle özetledi. Gemici, yetkililerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını, mahalle yollarının ağır tonajlı araçlarla kullanılamaz hâle geldiğini, su hatlarının patlatıldığını belirtti. Gemici “İki yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ödeme hakkı depremzedelere tanındı. Ama bize 3 milyon liraya daire sattılar. 700 bin lira ödedik, borç 3 milyon 200 bin lira oldu. Bu nasıl hesap? Anlaşılan ödeyemeyelim, bunlara da el koysunlar isteniyor. Depremzedeyiz ama bize depremzede muamelesi yapılmıyor" dedi.

***

“NASIL SOSYAL KONUT BU?”

CHP eski İl Başkanı Enver Kiraz da durumu şöyle özetledi: “Bize verilen bedel 1 milyon 300 bin liraydı. Yüzde 10 peşinat ödedik, 22 bin lira taksitle başladık. Her Ocak ve Temmuz’da memur maaş katsayısına göre artış geldi, 31 bin lira oldu. Bu ülkede kaç hane bunu düzenli ödeyebilir? Üstelik bunun adı sosyal konut.”