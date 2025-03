İkizce’deki toki inşaat çalışması yaşam alanlarını tehdit ediyor: Can güvenliğimiz kalmadı

Maraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası afet konutları yapılan Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde ‘‘Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil” işlemi yapılmasına karşı direniş sürerken, TOKİ tarafından yürütülen yol ve bina yapım çalışmaları sırasında kullanılan dinamit patlatması nedeniyle evlerde ciddi hasarlar meydana geldi. Büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinen halk ‘‘Gidecek başka yerimiz yok. Ne yapacağımızı şaşırdık, kimse sesimizi duymuyor’’ diye konuştu.

Yeşilyurt’a bağlı İkizce (Haçova) Mahallesi’ndeki arazilere deprem konutu yapılmak üzere kamulaştırmasız şekilde 316 tapulu özel mülkiyete el konulması sonrası halk 43 gündür mahallede kurdukları çadırda direniyor.

‘ARAZİMİZE KONDULAR’

6 bin 282 metrekarelik arazisine el konulan Ali Bilgiç, iş makinelerinin bahçesine kadar girdiğini anlatarak ‘‘İki üç gün önce firmadan birileri geldi ve dedi ki ‘Burada ağaçlarınız ve deponuz var. Toprak artık bizim. Size nezaketen söylüyoruz, buradaki eşyalarınızı alıyor musunuz, almıyor musunuz? Biz araziye gireceğiz.’ Ben de ağaçlarımın iş makinelerinin altında kalmasını istemediğim için söküp alacağım’’ dedi.

Arazisinde 100 ceviz ve 100 badem ağacının olduğunu anımsatan Bilgiç, şöyle devam etti: ‘‘Bütün yatırımımı buraya yaptım. Ağaçlarım, yaşam alanım her şeyim gidiyor. Hukuki yoldan haklarımızı aramaya devam edeceğim. Devlet ‘hakkınız bu diyerek’ bizi kapı dışarı ediyor. Toprağımızın dönümüne 1 milyon lira teklif ediyorlar ama ben para istemiyorum, arazimi istiyorum. Gerek siyasiler gerek yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Burası benim köyüm, bundan sonra köy taşınacak mı ne olacak hepsi belirsiz. Dedelerimden, atalarımdan kalan toprağı vermek istemiyorum.’’

Ali Bilgiç

Mağdur olan mahalleliden Hüseyin Gemici de şunları söyledi: ‘‘Arazimizin etrafındaki inşaat çalışmaları hızlandı. Her gün dinamit patlatıyorlar, sularımız kesiliyor, toz toprak içindeyiz, yollarımız kapanıyor. TOKİ çalışanları su hattımıza zarar vermiş. İki gündür bizim ve komşularımızın içme suyu yok. MASKİ’yi defalarca aramamıza rağmen arızayı gidermediler. Üç katlı evim var. Her an bize ‘Evinizi toplayın, çıkın, gidin’ diyecekler endişe yaşıyoruz. Eşim, çocuklarım travma yaşıyor. Burada çok sayıda hayvanım var, büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Bu hayvanları ne yapacağım, nereye götüreceğim? Ayrıca dinamit patlatması nedeniyle sesten hayvanlarımız ölüyor. Çok büyük bir maddi zarar, manevi zarar. Bu bölgede farklı endemik bitkiler yetişiyor ve çok değerli bir yer. Kayısı, çam, elma ve ayva ağaçlarım var. 9 yıldır burada oturuyorum ve geçimimi buradan sağlıyorum. Bize bir yer de gösterilmedi. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Onların benim hesabıma yatırdıkları para benim evimi bile karşılamaz. Dönümüne bir milyon lira yatırıyorlar. Ama her dönüme 24 daire yapacaklar. Benim 5,5 dönüm yerim var, 100 daireden fazla yapacak ve satacaklar. Bana bir dairenin parasını bile vermiyorlar.’’

Hüseyin Gemici

‘HAYVANLARIM ÖLDÜ’

10 dönümlük arazisine el konulan Abuzer Yılmaz ise dün yetkililerin arazisinin teftişine geldiğini belirterek ‘‘Arazimi boşaltmamı istediler. İki katlı evim var. Bugün bu evi yeniden yapmaya kalksam yapamam. Hayvanlarım TOKİ inşaatının tam ortasında kaldı. Patlatmalar nedeniyle çok sayıda hayvanım öldü. Araçların tozundan durulmuyor. 300’e yakın küçükbaş hayvanım var. İki tane ineğim de vardı ancak öldü. 200’e yakın tavuğum vardı mecburen sattım. ‘Bana çıkın’ diyorlar. Gidecek yerim yok, çıkamam ki’’ dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: ‘‘Tapuma 15-20 önce el konulmuş. Arazime şu an biçilen bir para da yok. Arazimde 20 yıllık 60 tane kayısı ağacım var. Armut, şeftali, ceviz gibi 200-250 tane re ağacım var. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sesleniyorum, sesimizi duyun.’’

∗∗∗

İÇERİDE OLABİLİR VE ÖLEBİLİRDİK

İkizce Mahallesi’nde yol ve konut çalışmaları sırasında yapılan dinamitle patlatma, yurttaşların tepkisine yol açtı. Patlama sırasında fırlayan taş ve kayalar Baran Boztepe’ye ait evin çatısını delerek içeri düştü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yapı kullanılamaz hale geldi.

Baran Boztepe’nin evi, patlatılan dinamit yüzünden ağır hasar gördü

Boztepe, önceki gün saat 16.00 sıralarında bu olayın olduğunu anlatarak ‘‘Depremden sonra buraya taşınmıştık ve anne, babam, çocuklarımla birlikte 6 kişi yaşıyoruz. Ölümden döndük’’ dedi.

Baran Boztepe

Boztepe, şöyle devam etti:

‘‘Bu bölgede TOKİ karayolları ile birlikte yol ve inşaat çalışmaları yapılıyor. Mevcut projede bizim mülkümüzün 5 metre yanında, patlatmalı bir yol çalışması yapılacağı bilgisini 1,5 ay önce almı, yetkililere bildirmiştik, ancak hiç bir önlem alınmadı. Olayın yaşandığı gün jandarma gelip ‘Güvenli alana geçin’ dedi. Güvenli alan olarak gördüğümüz evimizden çıktık. Çıkmamızla birlikte devasa patlatma sonucu devasa kayalar havaya evimize girdi ve evimiz kullanılamaz durumda. Firma ‘Ne var ki? Bir daha yaparız’ gibi terbiyesizce tutum sergiledi. O anda içeride olabilir ve ölebilirdik.’’