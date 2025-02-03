İkizceliler ‘Arazime dokunma’ dedi

Haber Merkezi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde halk, 6 Şubat depremlerinin ardından ilan edilen OHAL kararnamesi kapsamında tapulu özel mülklere el konulmasına karşı eylem yaptı. İkizce halkı adına basın açıklamasını Avukat Muharrem Gemici okudu.

Açıklamada 6 Şubat depremleri sonrası mahallenin yeniden inşasında başta 8 bin olarak planlanan konut sayısının OHAL kararnamesine dayandırılarak 28 bin 297 konut ve işyerine çıkarıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İkizceliler, bir gecede tapuları ellerinden alınarak iş makineleri sokulan yaşam alanlarından terke zorlanmıştır ve 15 gündür muhatap bulamamaktadır. Rezerv alanları ve yerinden dönüşüm alanlarına gerekli destek ve önem verilmeden hukuka aykırı olarak özel mülkiyete yapılan bir müdahale ile karşı karşıyayız. İkizceliler olarak, yapılmak istenen işlemden bir an önce dönülmesini ve tapularımızın asıl sahipleri olan köylümüze iadesini ivedi olarak istemekteyiz.” Eyleme SOL Partililer de kitlesel destek verdi.