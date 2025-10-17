İkizdere’yi talan edip gittiler

Havin ŞENER

Rize İkizdere’de Eskencidere Vadisi, Cengiz ve Yapı Yapı İnşaat firmaları tarafından açılan taşocağı tesisi ile delik deşik edildi. Rize'nin İkizdere ilçesi Eskencidere Vadisi’nde Nisan 2021'de yapımına başlanan liman inşaatına taş temin etmek için ocak kuran Cengiz ve Yapı Yapı İnşaat orman alanını talan ettikten sonra bölgede yaşayan yurttaşlara alanı rehabilite etme sözü vermişti. 5 gün önce makinalarla birlikte vadi terkedildi.

Firmanın yurttaşlara alanın rehabilite edileceği sözü vermesi üzerine sözün tutmayan firmaya seslenen İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu proje başlatıldığında köylülerin ve çevrecilerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Bölgede ciddi bir mücadele verildi. Cengiz İnşaat ve Yapı Yapı İnşaat bu projenin sorumlusu. Maalesef buradaki projeyi durduramadık. Burayı Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Adil Karaismailoğlu göstermiş onlara. 'Taşı buradan alın' demiş ama orası taş almak için hiç uygun bir yer değil. Bu vadi çok değerli ve ekolojik dengesi çok önemli olan bir yerdi, vadiyi perişan ettiler. Birkaç gün önce dernek üyelerimiz vadiye baktı. Yağmurda firmaların makinaları zarar görmüş ve onlar da vadiyi terk etmişler. Rehabilite sözü vererek insanları kandırdılar, vadiyi ansızın bırakıp gittiler. Biz bunun peşini bırakmayacağız.”

“‘Bir ağaca karşılık on ağaç dikeceğiz’ dediler ama hiçbir şey yapmadılar” diyen Fazlıoğlu, “Onlar vadide çalışmalara başlamadan köylülere dediler ki ‘biz burayı eskisinden daha güzel bir hale getireceğiz, ağaçlandıracağız. Ama ortada tek bir fidan bile yok. Bunları insanları kandırmak için söylediler.” ifadelerini kullandı.