İkizköy, Maden Yasası'nı tanımadı: Toprağımızı vermeyeceğiz

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayan yurttaşlar, 19 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve zeytinliklerin yok edilmesinin önünü açan yeni Maden Yasası’na karşı direnişini sürdürdü. Haftalardır Ankara’da Meclis önünde nöbet tutan İkizköylüler, şimdi yeniden köylerinde bir araya gelerek “Toprağımızdan da, zeytinimizden de vazgeçmeyeceğiz” dedi. Eyleme, yaşam savunucuları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Bölge halkının konvoy halinde traktörlerle geldiği buluşmada sık sık “Zeytinime dokunma”, “Madene değil, yaşama alan” sloganları atıldı. Akbelen Ormanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları, topraklarını terk etmeyeceklerini ve bir ağacı dahi maden şirketlerine bırakmayacaklarını söyledi.

Akbelen Ormanı'nda yapılan buluşmada konuşan İkizköylüler, yıllardır maden şirketlerinin saldırılarına karşı verdikleri mücadeleyi hatırlattı. Yeni Maden Yasası’nın sermayeye hizmet ettiğini belirten köylüler, bu yasanın zeytin düşmanlığı olduğunu söyledi. Bir yurttaş, “Bu yasa bizi yok sayıyor. Zeytinimizi, toprağımızı elimizden almak istiyorlar. Kabul etmiyoruz” dedi.

Bir başka yurttaş ise, “Bizim geçimimiz bu topraklardan. Yüzyıllardır burada yaşayan bir halkız. Şirket gelip bizi kovamaz. Devlet de şirketin önünü açamaz” diye konuştu.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Köylüler, zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı daha önce Akbelen Ormanı’nda verdikleri mücadeleyi hatırlatarak toprağa ve ağaçlara olan bağlılıklarını vurguladı. Yaşlı bir köylü de, “Biz bu toprağın çocuklarıyız. O yasayı Meclis’te çıkardılar ama biz tanımıyoruz. Bu yasa bizim değil, şirketin yasası” ifadelerini kullandı. Genç bir köylü ise, “Bu yasa bizim ölüm fermanımızdır ama biz o fermana boyun eğmeyeceğiz” dedi.

DİRENİŞİ BÜYÜTECEĞİZ

Eyleme katılan yaşam savunucuları da köylülere destek verdi. Katılımcılar adına yapılan açıklamada, yeni Maden Yasası’nın köylülerin rızasını hiçe saydığı, zeytinliklerin ve tarım alanlarının sermayeye peşkeş çekildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu yağma yasasına karşı her yerde direnişi büyüteceğiz. İkizköy yalnız değildir” denildi.

Bölge halkı, önümüzdeki günlerde hukuki ve fiili mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Eylem, dayanışma çağrısıyla sona erdi.