İkizköy’de maden için her şey feda ediliyor

Haber Merkezi

Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için önceki gün sabah baskınıyla kesilen zeytinlik alanda mücadele sürüyor. Ağaçlarına ve toprağına sahip çıkan köylülere Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye başkanı Fevzi Topuz, Muğla CHP milletvekili Cumhur Uzun ve İkizköy, Karacahisar, Çamköy, Milas ve Bodrum’dan gelen yaşam savunucuları destek verdi.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, “Yıllardır burada acılar yaşıyoruz. Akbelen Ormanı için aylarca, yıllarca nöbet tuttuk ama açgözlü şirketler hepimizi hiçe saydı ve 2023’te 6 günde ormanı kesti. Köylülerin mücadeleyi bırakacağını sandılar. Yıkıldık, yıprandık, üzüldük ama yine de mücadeleye sadece orman için değil, ‘Köylerimizi, tarım alanlarımızı, zeytin ağaçlarımızı madene vermeyeceğiz’ diyerek çıktık. Bu yoldan dönmeyeceğiz” dedi.

YAŞAM ÖLÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İkizköy’de yapılan tahribatın bir şey uğruna her şeyden vazgeçmek anlamına geldiğini söyledi. Aras, “Tarihi, yaşamı, tarımı, suyu her şeyi feda etmek anlamına geliyor. Bizim itirazımız buna. Bu enerjinin belli bir tarihi olduğu kabul edilerek ona göre izinler verilmiş ama sürekli izinler uzatılmış ve en son özelleştirilmiş. Enerji üretimi sürsün diye gerekli yasal düzenlemeler iktidar tarafından çıkarıldı. Kömür bir kereliğine çıkarıp yok edilecek ve bir daha bu toprakta ot bitmeyecek. Burada yaşam ölüyor. Burada vahşi madencilik yapıldığı sürece bölgedeki yaşam alanları tehdit altında olacak. Burada insanlar kendilerini, topraklarını korumaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.