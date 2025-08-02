İkizköylü yurttaşlar: Maden yasasını tanımıyoruz

Haber Merkezi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaşayan yurttaşlar, 13 Haziran’da Meclis gündemine gelen ve tepkilere rağmen kabul edilen Maden Yasası’na karşı direnişini sürdürüyor. Günlerce Ankara’da Meclis önünde nöbet tutan, zeytinliklerini ve köylerini savunan İkizköylüler, mücadele çağrısı yaptı.

Zeytinliklerin sökülmesini, köylerin boşaltılmasını ve topraklarından koparılmayı kabul etmeyen köylüler, “Maden yasasını tanımıyoruz” diyerek 3 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Akbelen’de büyük bir buluşma gerçekleştirecek.

Yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: “Haftalardır Ankara'da büyük bir dayanışma ile memleketimizin talan yasasına karşı mücadeleyi örmeye, büyütmeye çalıştık. İnsanlarımız bizi el üstünde tuttu, sahip çıktı; yüzlerce yeni dost, kocaman bir aile kazandık. Güçlenerek geri döndük. Bizler bu topraklarda doğduk. Köylerimiz, ağaçlarımız, yüzlerce yıllık tarihimiz ve emeğimiz bizim. Haklılığımızdan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Hem Ankara'da yaşadığımız büyük dayanışmayı sizlere taşımak ve paylaşmak, hem de mücadelemizi daha ileriye götürmek, komşu köylerimizle buluşmak ve güçlenmek üzere; seneler önce mücadelemizi başlattığımız köyümüzde, madenin dayandığı İkizköy Akbelen’de buluşacağız. Yanımızda olmak, birliğimize güç katmak isteyen tüm hemşehrilerimizi, tüm dostlarımızı, mücadelemizi sürdürdüğümüz topraklarda gerçekleştireceğimiz buluşmamıza; ‘Bu yasayı tanımıyoruz’ demeye bekliyoruz.”