İkizköylüler Akbelen için suç duyurusunda bulundu

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda başlayan ağaç kesimine karşı dört gündür mücadele eden İkizköy Çevre Komitesi ve bölge halkı, Muğla 1. İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı ve bir an önce yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını talep etti. Komiteden Nejla Işık, "Ciğerlerimiz yanıyor, kolumuz kanadımız kırık. Kesilen her ağaç değil her dal için bizim etlerimiz parça parça oldu. 4 senedir mücadelemiz devam ediyor. 93 yaşındaki insanların gözlerine biber gazı sıktılar. 88 yaşındaki ağaçlara sarılan nenemizi ağaçlardan uzaklaştırdılar. Yangın mevsimi bize yasak, ağacı koruyana yasak, ağacı kesene yasak yok" dedi.

ANKA