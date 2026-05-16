İklim Adaleti Forumu Alanya’da

Oktay EVSEN

Bu yıl Antalya’da gerçekleştirilecek olan 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesi yaşam savunucuları toplantılarını sürdürüyor.

İklim krizi ve gerçekleşmesi planlanan zirveye ilişkin İklim Adaleti Formu, dün Alanyalılarla bir araya geldi. Alanya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen foruma, Gazipaşa’dan da yaşam mücadelesi verenler katıldı.

İklim Adaleti Forumu Antalya Sekretaryasından Avukat Alperen Çelik’in katılımıyla gerçekleşen forumda genel bilgilendirmeler yapıldı.

Serbest kürsüde bir çok katılımcı söz aldı. Akdeniz bölgesinde yaşanan talan ve yağmadan, memleketin bir çok yerini kuşatan vahşi madenciliğe kadar birçok konu tartışıldı. Mücadele ve direnişlere dair bilgi aktarımı yapıldı. İklim Adaleti Forumu’nun perspektifi anlatıldı.

Önümüzdeki aylarda bir çok il ve ilçelerde bu forumların yapılacağı ve tartışmaların zirve ve zirve sonrası devam edeceği vurgulandı.