İklim Adaleti Forumu’ndan COP31 öncesi dayanışma çağrısı

Antalya’da kasım ayında gerçekleşecek 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde kurulan Antalya İklim Adaleti Forumu yazılı bir açıklama yayımladı.

COP31 süreci yaklaşırken dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda demokratik kitle örgütünün, toplumsal hareket ve iklim inisiyatifinin Antalya'da bir araya geleceği vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte, resmi zirveye paralel olarak uluslararası forumlar, toplantılar ve tartışma platformları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalışmaların geniş katılımlı ve kapsayıcı bir biçimde yürütülebilmesi için sürecin yerel inisiyatifler ve tabandan gelen katkılarla şekillenmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Yaşam savunucularına çağrıda bulunulan metinde şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle farklı bölgelerde benzer kaygıları paylaşan tüm kişi, kurum ve inisiyatifleri Yerel İklim Adaleti Forumları düzenlemeye, bu forumlar sonucunda yerel sonuç bildirgeleri ve sekretaryalar oluşturmaya, oluşacak bu sekretaryaların bir araya gelerek COP31 sürecine yönelik ortak bir koordinasyon oluşturmasına katkı sunmaya davet ediyoruz. Hazırlanacak ortak bildirinin bu yerel forumların katkılarıyla şekillenmesi, sürecin katılımcı ve çoğulcu bir zeminde ilerlemesine yardımcı olacaktır. İklim krizine karşı geliştirilecek politikaların, doğanın korunmasını, toplumsal adaleti ve gelecek kuşakların yaşam hakkını gözeten bir anlayışla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple sizleri bu dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz!”

Öte yandan dayanışma çağrısına Çiftçi-Sen de yanıt verdi. Çiftçilerin küresel örgütü La Via Campesina’nın Türkiye bileşeni Çiftçi-Sen, yayımlanan açıklamanın ardından İklim Adaleti Forumu ile dayanışma yönünde uluslararası çağrıda bulundu.