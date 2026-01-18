İklim adaleti için COP31 süreci masaya yatırılacak: Emek, doğa ve kent için buluşma

Antalya Barosu, Kasım 2026’da Antalya’da yapılacak COP31 öncesinde “Emek, Doğa ve Kent için İklim Adaleti” başlıklı bir toplantı düzenleyecek. 28 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Baro Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıda, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla iklim krizi tartışılacak.

Buluşmada, iklim müzakerelerinin yalnızca devletler arası pazarlıklara indirgenemeyeceği vurgulanacak.

KRİZ TÜM KESİMLERİ EŞİT ETKİLEMİYOR

Barodan yapılan açıklamada, iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığına dikkat çekilerek, krizin emek rejimlerini dönüştürdüğü, kent yaşamını baskı altına aldığı, tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Açıklamada, iklim krizinin etkilerinin toplumun tüm kesimlerini eşit biçimde etkilemediği, yoksulların, emekçilerin, kadınların, çocukların, göçmenlerin ve kırılgan grupların bu yıkımın bedelini çok daha ağır ödediği ifade edildi.

TÜM BİLEŞENLER DAHİL EDİLMELİ

Antalya Barosu, COP31 sürecinin yalnızca devletler arası müzakerelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, emeğin, doğanın ve kentlerin sözünü kurabildiği kamusal bir alan olarak örgütlenmesi gerektiğini savundu. Antalya’nın karşı karşıya olduğu ekolojik yıkım, turizm odaklı kentleşme politikaları ve güvencesiz emek rejimlerinin, COP31 tartışmalarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Baro açıklamasında, “İklim adaleti; emeğin güvencesini, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, kent ve doğa haklarını ve küresel eşitsizliklerin tanınmasını birlikte ele almayı zorunlu kılmaktadır” denildi. Açıklamada ayrıca, baroların, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve ekoloji ile kent hareketlerinin birlikte, katılımcı ve yatay bir biçimde sürece dahil olması gerektiği ifade edildi.

COP31 Antalya sürecinin, iklim krizine karşı adalet merkezli bir toplumsal zemin yaratmasının önemine dikkat çekildi.

KASIM'DA ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31’in, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmesi planlanıyor.