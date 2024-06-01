İklim aktivistleri seçimden önce AB'yi uyardı

İklim aktivistleri, 9 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri öncesinde 13 ülkede uyarı grevleri gerçekleştirdi. 2035 yılına kadar AB genelinde kömür, petrol ve doğal gazın kullanımının durdurulmasının yanı sıra yenilenebilir enerjilere ve iklim nötr endüstrilere yapılan yatırımların iki katına çıkarılmasını talep eden eylemciler, protestolarla birlikte özellikle gençlere AB seçimlerine katılın çağrısı yaptı.

BirGün/FRANKFURT

Fridays For Future iklim hareketinin, Almanya ve diğer 13 Avrupa Birliği ülkesinde düzenlediği protestolar, Avrupa çapındaki eylem haftasının bir parçası oldu. Protestolara Berlin'de 13 binden fazla ve diğer büyük şehirlerde binlerce kişi katıldı.

Yine Brandenburg'daki Eberswalde, Thüringen'deki Weimar ve Baden-Württemberg'deki Biberach gibi daha küçük şehirlerde de çok sayıda gösteri düzenlendi. Fridays For Future, protestolarla birlikte özellikle gençlere AB seçimlerine katılın çağrısı yaptı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİLERE YAPILAN YATIRIMLAR İKİ KATINA ÇIKARILSIN"

Fridays for Future, 2035 yılına kadar AB genelinde kömür, petrol ve doğalgazın kullanımının durdurulmasının yanısıra yenilenebilir enerjilere ve iklim nötr endüstrilere yapılan yatırımların iki katına çıkarılmasını talep etti. Aktivistler, AB'nin iklim kriziyle mücadeledeki önemine de dikkat çektiler.

Fridays for Future Almanya adına açıklama yapan Annika Rittmann, "Bugün Almanya ve Avrupa'nın her yerinde, yeni AB Parlamentosunun iklimin daha fazla korunmasını sağlamak için net bir yetkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyduk. Yeşil Anlaşma ile AB, siyasi irade olduğu takdirde adil ve iyi bir iklim koruması sağlayabileceğini göstermiştir. Bir sonraki AB Parlamentosu, yanmalı motor geçmişine dönmeyi tercih edenlerin gözünü korkutmasına izin vermemelidir. Geleceği ve demokrasiyi korumak, kömür, petrol ve doğalgazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını nihayet hayata geçirmek anlamına geliyor" dedi.

EYLEMLER İŞE YARIYOR

İklim aktivistleri Avrupa Birliği'ne yazdıkları açık mektupta da AB'nin emisyonlarını hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltmayı başaramadığı taktirde, iklim krizini kontrol altına almanın fiziksel olarak neredeyse imkansız hale geleceğine dikkat çektiler.

Krizin dramatik sonuçları ciddiye alınmaz, yenilenebilir enerjiler yaygınlaştırılmaz, fonlar harekete geçirilmez ve binalar yenilenmezse, dünya çapında da bu durumun daha da yıkıcı olacağını ve iklim krizini kontrol altına alma ihtimalinin daha da azalacağını belirttiler. Aktivistler mektupta, sürekli protestoların ve iklimin daha fazla korunmasına yönelik taleplerin toplumsal olarak dile getirilmesinin neleri başarabileceğinin görüldüğünü, protestoların ardından kabul edilen Yeşil Mutakabat sayesinde 4 derecelik bir rotada ilerleyen AB'nin bir derece düşürmeyi başardığını dile getirdiler.

İklim aktivistlerin yazdığı açık mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa'daki durum tarihi niteliktedir. Orman yangınları ve seller tüm bölgeleri yok ederken, başka yerlerdeki iklim krizi güney Avrupa'da su kıtlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Yine de Avrupa dünyanın en ayrıcalıklı kıtasıdır ve iklimin tutarlı bir şekilde korunması ve diğer yerlerdeki insanların korunması sorumluluğu tarihsel olarak yüksektir.

Avrupa Birliği emisyonlarını hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltmayı başaramazsa, iklim krizini kontrol altına almak fiziksel olarak neredeyse imkansız hale gelecektir. Siyasi açıdan bu daha da yıkıcı olacaktır: Krizin dramatik sonuçları burada ciddiye alınmaz, yenilenebilir enerjiler yaygınlaştırılmaz, fonlar harekete geçirilmez ve binalar yenilenmezse, dünya çapında da bu ihtimal azalacaktır.

"GEÇİM KAYNAKLARINI KORUYABİLİRİZ"

Geçtiğimiz beş yıl boyunca AB'nin ve çoğu zaman alay konusu olan kurumlarının neler yapabileceğini gördük. Ve sürekli protestoların ve iklimin daha fazla korunmasına yönelik taleplerin toplumsal olarak dile getirilmesinin neleri başarabileceğini gördük.

2019'un başında, ortak bir Avrupa iklim politikası fikri herhangi bir siyasi hayal gücünden çok uzaktı. Bir yıldan kısa bir süre sonra, dünyadaki en büyük iklim politikası yasama paketi Avrupa Yeşil Mutabakatı sunuldu. Yeşil Anlaşma olmasaydı, AB 4 derecelik bir rotada ilerliyor olacaktı. Sadece yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması, içten yanmalı motorların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, CO2 fiyatı, iklim dostu teknolojilere destek ve sosyal eşitleme bu rotayı 1 dereceden fazla düşürdü. Yakın tarihe bakıldığında şunlar görülmektedir: Aktivizm işe yarar. Değişim mümkündür. Tıpkı insanlar ve toplumlar gibi geçim kaynaklarını da koruyabiliriz.

"YATIRIMLAR İKİ KATINA ÇIKARILMALI"

Her ne kadar sağcı sesler iklim politikası hakkında şüpheler uyandırıyor ve değişim korkusunu körüklüyor olsa da, insanları daha fazla felaketten ancak değişimi siyasi olarak şekillendirerek koruyabiliriz. AB bu konuda dürüst olmalıdır: Yeşil Anlaşma ilk adımdır. Ancak kömür, petrol ve gaz Avrupa toplumlarının itici gücü olmaya devam ettiği sürece iklim krizinin üstesinden gelemeyiz. İklim vaatlerini yerine getirmek ve kıtayı zamanında iklim nötralitesine ulaştırmak için kömür, petrol ve gazın 2035 yılına kadar tutarlı ve adil bir şekilde aşamalı olarak terk edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, insanları nihai olarak korumak için iklim ve afet korumasına yönelik yatırımların en az iki katına çıkarılması gerekmektedir.

Avrupa iklim politikasının son beş yılı bir başlangıç olmuştur. Avrupa'daki en büyük iklim protestolarının ardından, Avrupa Parlamentosu üyeleri iklimin korunmasına yönelik toplumsal görevi üstlenmişlerdir. Bu arada iklim krizi ilerledi ve sağ dünya çapında iklim korumasını geriletmeye çalışıyor. Yeşil Anlaşma'nın başlangıcını devam ettirmek ve Avrupa'yı tekrar rayına oturtmak sizin elinizde. Avrupa Parlamentosu'nun kararları demokrasinin geleceğini olduğu kadar, üzerinde yaşamaya değer bir gezegen olan geçim kaynaklarımızın geleceğini de belirleyecektir."