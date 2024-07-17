‘İklim değişikliği’ni yeni keşfettiler

TCDD, toprak kaymalarının yaşandığı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ‘İklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmesi işi’ için 3,4 milyar TL harcadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tartışma yaratacak bir ihaleye daha imza attı. TCDD, açılışı 26 Nisan 2023’te yapılan ve yağış dolayısıyla iki kez toprak kayması yaşanan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının 'iklim değişikliğinden' etkilendiğini fark etti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD 28 Haziran 2024 tarihinde “Ankara-Sivas Hattında İklim Değişikliğine Bağlı Altyapı İyileştirmesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 8 Temmuz’da da Duygu Taahhüt ve İnşaat Anonim Şirketi ile 3 milyar 405 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı. Milyarlık ihale Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesinde düzenlenen 'adrese teslim ihale' yöntemi olarak bilinen 'pazarlık' usulüyle yapıldı.

AÇILIŞI 8 KEZ ERTELENDİ

Temeli 2007 yılında atılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin yapımı da yılan hikâyesine dönmüştü. YHT hattının açılışı tam 8 kez ertelendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce geldiği Sivas’ta, hattın 2019 Ramazan Bayramı’nda açılacağını ifade etti. Ancak hattın açılışı gerçekleşmedi. Son olarak 4 Eylül 2021 tarihinde Erdoğan’ın katılımıyla hizmete gireceği belirtilen hattın açılışı sekizinci kez ertelenmişti.

MALİYETİ 64,5 MİLYAR TL

Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin toplam maliyetinin 64,5 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı. Akın, “Bugüne kadar erteleme rekoru kıran proje; şimdi de maliyet rekoru kırıyor. Toplam 393 kilometre uzunluğundaki hattın metresi bu maliyetle yaklaşık 165 bin liraya geliyor” dedi.

RAYLAR ÇÖKMÜŞTÜ

Hızlı tren hattında, açıldığı günden bugüne dek iki kez facianın eşiğinden dönüldü. Geçen yıl haziran ayında, hattın Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle raylar çöktü, yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıktı. Mayıs ayında da yine Yozgat’ın Yerköy ilçesi Sarayköy mevkiinde yoğun yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandı, hat ulaşıma kapatıldı, yolcular otobüslerle taşınmak durumunda kaldı.