'İklim Kanunu' geri çekildi

Meslek ve çevre örgütlerinin tepki gösterdiği İklim Kanunu teklifi komisyona geri çekildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan İklim Kanunu muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor" dedi.

Emir, "Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur" ifadelerini kullandı.