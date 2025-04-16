İklim krizi can alıyor!

Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO), yayımladığı Avrupa İklim Durumu’na ilişkin yıllık raporunda, 2024’te yaşanan su taşkınları ve fırtınalar 413 bin kişiyi etkilerken, 335 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Rapora göre, geçen yıl Avrupa için en sıcak yıl oldu.

Tüm dünyada artarak devam eden iklim değişikliği ve aşırı hava olayları, bütün canlıları etkilemeye devam ediyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ile WMO tarafından hazırlanan ortak raporda, 2024 yılının Avrupa için kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu ve rekor sıcaklıkların yaşandığı kaydedildi. Öte yandan, şiddetli fırtınalar ve su baskınları da gerçekleşti.

HAVA DALGALARI ARTTI

Geçen yıl sıklıkla ulusal veya yerel sıcaklık rekorlarını kıran çok sayıda sıcak hava dalgası yaşandı. Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika, Sahel, Orta Doğu ve Amerika’nın bazı bölgeleri, Orta ve Güney ve Doğu Asya, Güney Afrika ve Avustralya’da önemli sıcak hava dalgaları meydana geldi. Özellikle Orta ve Güney Amerika, Güney Afrika, Akdeniz bölgelerinde ve Doğu Avrupa’da, sıklıkla görülen yüksek sıcaklıklarla eş zamanlı olarak uzun süreli yağış eksikliği görüldü. Bu durum da kuraklığa ve birçok bölgede orman yangınları çıkmasına neden oldu.

AMERİKA’YI KÜL ETTİ

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nin Orman Yangını Emisyon verilerine göre, orman yangınlarından en çok etkilenen kıta Amerika Kıtası oldu. Kanada ve Güney Brezilya, Bolivya’da kalıcı ve büyük ölçekli bitki örtüsü yangınları gözlemlendi. Bolivya ve Venezuela’da yangın karbon emisyonları kayıtlardaki en yüksek seviyede seyretti.

Rapora göre, Batı Avrupa, 1950’den bu yana en yağışlı 10 yıldan birini yaşadı. Yine 2024 yılında, 2013’ten bu yana en yaygın taşkınlar yaşandı. Fırtınalar ve taşkınlar Avrupa’da tahmini 413 bin kişiyi etkilerken, en az 335 can kaybı yaşandı. Avrupa’nın tüm bölgelerinde buz kaybı yaşanırken, İskandinavya ve Svalbard’daki buzullar, kayıtlara geçen en yüksek kütle kaybı oranlarını gördü.