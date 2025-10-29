İklim krizi denizlerde

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin denizleri hem iklim krizinin hem de yanlış avcılık politikalarının kıskacında. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarının artması, istilacı türlerin yayılması ve kontrolsüz endüstriyel balıkçılığın ekosistemi bozduğunu belirtti. Ekosistemin bozulmasıyla yaşanan iklim değişikliğinden ilk olarak deniz etkilendiği gibi balıkçılar da bu sorundan payını aldı. Yeni açılan balık sezonunda balıkçılar, balıkların az ve zayıf olduğunu, balık endüstrisinin altında kaldıklarını anlattı.

Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, iklim değişikliğinin denize yansıyışını anlattı. Sarı “İklimi izlemek istiyorsak gözümüz denizlerde olmalı. Suyun öz ısısı yüksek olduğu için denizler yavaş ısınıp ısıyı uzun tutuyor; etkiler birikerek deniz suyu sıcaklıklarını kalıcı biçimde artırıyor. Isınma biyoçeşitliliği, balık ve plankton dâhil tüm soğukkanlı canlıları zorluyor; göçleri hızlandırıyor. Denizlerde yaşanan sorun yalnızca iklimin değil insan eliyle de oluşan sorunlardır. Atıklar, deşarjlar, çöpler derken iklim sorununu kendi elimizle yaratıyoruz” dedi.

3 BİN TÜRÜN 10’U SOFRADA

“1980’lerde 700 bin ton olan avcılık bugün 270–300 bin ton bandına düştü. Yakalanan toplamın %90’ı 7 türe (hamsi, istavrit, çaça/sardalya, palamut, lüfer, karides) sıkıştı; ekosistem zedeleniyor. Akdeniz’de benim dahi bilmediğim 3 bin balık türü ancak soframıza ne geliyorsa onları tutuyoruz” ifadelerini kullanan Sarı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Denizlerle kurduğumuz yanlış ilişki (atıksu/kirlilik) ısınmayla birleşince Marmara’da 2021 ve 2024/2025 sonbaharında müsilaj gibi krizler tetiklendi. ‘1930’lardan kalma yönetim anlayışı’ sofraya gelen türlere odaklanıyor; ekosistemi hesaba katmıyor. Gırgır ağ derinlikleri fiilen arttı; Boğaz-Marmara biyolojik koridoru üzerinde yoğun endüstriyel avcılık göç yollarını tıkıyor. Yaklaşık 15 bin teknenin (varsayım) bini büyük ölçekli; avın %90’ını bu filolar çıkarıyor. Soğuk depodan satışa kadar zincirde tekel etkisi küçük balıkçıyı sıkıştırıyor.” Balıkçılığın geri kazanılması gerektiğini söyleyen Sarı, çözüm için şunları söyledi: “Bizim şu anda balıkçılık yönetiminde uyguladığımız politikalar, yöntemler 1930’lu 40’lı yıllardan kaldı. Bütün dünya bunu terk etti. Biz de terk etmeliyiz. Doğrusu ekosistemi esaslı balıkçılık yönetimi. Uygulama basit. Deniz koruma alanları oluşturacağız. Kullandığımız av araçlarını, avcılık tekniklerini, ekosistemin tamamını dikkate alarak dizayn edeceğiz. Bir taraftan balık avlarken bir taraftan yemediğim süngerlere zarar vermeyeceğim. Bir taraftan balık avlarken mercanlara, pinalara, deniz çaylarına zarar vermeyeceğiz. Ekosistemin sağlığını dikkate alarak kararlar oluşturacağız. Bu başlıklarla özetlediklerimizi yapabilirsek, o zaman sürdürülebilir balıkçılık diye ifade edeceğimiz, hem küçük balıkçının mutlu olduğu, hem tüketicinin daha adil balık tükettiği, hem deniz kaynaklarında balıklarımızın, diğer deniz canlılarımızın sağlıkla yaşadığı bir sistemi kurmuş oluruz."

∗∗∗

GIRGIRLARLA YARIŞAMAYIZ

İklim değişikliğinden ilk etkilenenler ise balıkçılar. Denizlerin ısınmasıyla balık popülasyonun azaldığını aktaran uzmanlar, bu sorunun balıkçılara ve sofralara yansıyışının ağır olacağını aktardı. Sinoplu balıkçı Cumhur Ünlü ise artan maliyetler ve düşen kazançlarla geçinmekte zorlandıklarını, eylülde açtıkları sezondan verim alamadıklarını şöyle aktardı: “Hiçbir şey yok, el ele baş başa çalışıyoruz. Balık desen yok, masraflar çok ağır. Kasaların tanesi 50 lira, mazot da olmuş olmuş 55 lira. Eylülde açıldık, balıklar çok zayıf. Hamsi tuttuk ama dört beş saat denizde kalıyoruz, kayıklar küçük ve yetmiyor. Balıkçılığa ilk başladığım zamanlar daha kazançlı, verimli ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ekonomi de zaten daha iyiydi. Önceden kabukların tanesi 2 liraydı, şimdi 50 lira. Üç yılda bu hale geldi. Kabukları 700 liraya satıyoruz. Bunun nakliyesi, komisyonu derken elimize para kalmıyor. Üç beş senedir herkes zararda. Balık azaldı, masraflar çok arttı. Yakıt, kutu, nakliye, komisyon… Her şey üst üste geldi. Biz gırgırlarla yarışamayacak durumdayız.”

∗∗∗

AVCILIK DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre su ürünleri üretimi ve avcılık düşüşte. TÜİK verilerine göre; •2024 yılında toplam su ürünleri üretimi 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti. Üretim, bir önceki yıla göre %7,6 azaldı. •Avcılıkla yapılan üretim 356 bin ton, yetiştiricilik üretimi ise 577 bin ton oldu. Böylece toplam üretimin %61,8’i yetiştiricilikten sağlandı. •Deniz avcılığı %23,3 oranında azaldı, iç sularda avcılık ise %0,2 arttı. Denizlerde 405 bin ton, iç sularda 171 bin ton üretim gerçekleşti. ••2000 yılında 79 bin ton olan yetiştiricilik, 2024’te 577 bin 124 tona çıkarak yaklaşık7 kat artış yaşandı. •2000 yılında 460 bin 521 ton olan deniz avcılığı, 2024’te 322 bin 463 tona düşerek yaklaşık %30 azalış yaşandı.