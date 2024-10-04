İklim krizi etkisini artırıyor

Haber Merkezi

Küresel iklim krizinin etkileri dünyanın her yerinde hissedilmeye devam ediyor. ABD’de Helene Kasırgası nedeniyle 6 eyalette toplam can kaybı 189’a yükseldi.

Tayvan kıyılarına yaklaşan Krathon Tayfunu, adanın güney, doğu ve batı kıyılarını etkilemeye başlarken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı. Katmandu’da ve Nepal’de üç gün boyunca aralıksız yağan yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 241 olurken onlarca kişi hala kayıp.