İklim krizi hububat verimini düşürdü

Ekonomi Servisi

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda arpa hasadı başladı. Yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılan ovada hububat ürünlerinde verim düştü. Kuraklık nedeniyle rekoltede düşüşün yüzde 10 olabileceğinin altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya’da yoğun şekilde arpa hasadı yapılıyor, bundan sonraki süreç de buğday hasatlarıyla devam edecek.

Bu yıl hasatlar 15 gün erken başladı. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de iklim. Özellikle kar yağışları Konya Ovası’nda yeterli miktarda gerçekleşmedi. Arkasından yağmur yağışları olsa da hububatların ihtiyaç duyduğu dönemde bu yağışlar gelmedi. İklimin bu şekilde olmasından kaynaklı olarak yaklaşık olarak yüzde 10 civarında rekoltede düşüş olacağını düşünüyoruz” dedi. Hububat üretimine büyük destek sağlayan Altınekin’de İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Baştürk, “Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Yağışlar artık beklenildiği zamanlarda olmuyor. Dolayısıyla tarımda da bir değişiklik meydana geliyor” diye konuştu.