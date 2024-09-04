İklim krizi yoksulu vuracak

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) hazırladığı “İklim krizini dezavantajlı gruplar üzerinden okumak: Türkiye ve İstanbul’da iklim adaletine yönelik değerlendirme” raporu yayımlandı. Rapora göre, çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, mülteciler, göçmenler, yoksullar ve engelliler iklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalan gruplar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

1,8 MİLYAR KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Raporda, özetle şu ibarelere yer verildi:

• Yeryüzü sıcaklığının 2°C artması durumunda 189 milyon, 4°C yükselmesi durumundaysa 1,8 milyar kişinin daha açlık tehdidi yaşayacağı tahmin edilmekte.

• İklim krizi nedeniyle dezavantajlı konumlarda bulunan gruplar, canlarını ve sağlıklarını olduğu kadar, evlerini, geçim kaynaklarını, işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya..

• Tahminler, 2030’da dünyada en az 68, en çok 132 milyon civarında kişinin iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yoksulluk sınırının altına ineceğini öngörmektedir.

• İklim değişikliğinin devamı halinde, 2100’de dünya nüfusunun yarısı ve dörtte üçü arasında bir bölümünün sağlığını tehdit edecek düzeyde aşırı sıcağa maruz kalabileceği tahmin edilmektedir.

• Deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle dünya genelinde toplam 570 kentte yaklaşık 800 milyon kişinin 2050’de evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olacağı tahmin edilmekte.

• İstanbul’un ekonomik yapısı da iklim krizinden olumsuz etkilenmektedir. Tarım, turizm ve ticaret gibi sektörler, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle zarar görmektedir. Kentin iklim krizine karşı dirençli bir şehir haline gelmesi için kapsamlı ve sürdürülebilir önlemler alınması büyük önem taşımakta.

• Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus toplam nüfusun yüzde 9,5’ini oluştururken, İstanbul’da yüzde 7,3 olarak çıkmaktadır. İstanbul’da yaşayan hem yaşlı hem de yoksul kesimin, iklim krizinin sebep olacağı aşırı hava olaylarından daha fazla etkileneceğini söylemek de mümkündür.