"İklim krizine karşı pedal çevirin"

Oktay EVSEN

Bisikletleriyle 15 Haziran 2024'te Paris'ten yola çıkan COP29 Bike Ride ekibi Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan’dan sonra yaklaşık üç ayın sonunda geçen ay Türkiye’ye geldi.

Kasım ayında organizasyonun ev sahibi Azerbaycan’ın Bakü kentine gitmeyi hedefleyen grup dün de Ankara’ya ulaştı. Burada grubu yine birçok yaşam savunucusu ve bisikletli karşıladı. Hep birlikte Ulus Meydanı’nda geçen grup burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada küresel karbon emisyonlarını azaltma aracı olarak bisiklet kullanımını güçlendirmeye yönelik 10 somut öneri aktarıldı.

Açıklamalarda şu talepler sıralandı:

"Şehirlerarası bisiklet yolları ve orta mesafeli aktarmalı bağlantılar başta olmak üzere bisiklete ayrılmış altyapıyı 2030'a kadar %100 artırın.

Vergi, sübvansiyon ve promosyon yoluyla okul ve iş gezilerini 2030 yılına kadar %150 artırın.

Bisikletli ulaşım için çok yıllık (ve yatırımlı!) planlar tasarlayın

Okullar, toplu taşıma merkezleri, yerel mağazalar ve yeşil alanların yakınındaki bisiklet/yürüyüşe ayrılmış alanları 2030 yılına kadar %100 artırın.

'Son kilometre' teslimatı için kargo-bisiklet lojistiği geliştirin (yakın zamanda yapılan bir araştırma, ticari araç ile yapılan teslimatların %42'sinin kargo-bisikletlerle yapılabileceğini göstermektedir)

Büyük şehirlerde toplu bisiklet etkinlikleri düzenleyerek bisikletin ulaşım aracı olarak gündeme gelmesini sağlayın.

Okullarda bisiklet kullanım eğitimi vererek ve ekonomik faydaları anlatarak (bisikletin yıllık maliyeti arabanın onda biridir!) insanları daha iyi bilgilendirin.

Bisiklet ile ilgili üretim ve servis ağı gibi ekonomik sektörleri belirli teşvikler/sübvansiyonlarla geliştirin.

Bisiklet'in ulaşım yüzdesi, kaza istatistikleri, bisiklet ağı boyutları ve bisiklet sürenlerin memnuniyeti gibi konularda düzenli veri ölçümleri yapın ve sonuçlarını paylaşın

Ulaşım bağlantı noktalarında/merkezlerinde, alışveriş alanlarında, okullarda ve ofislerde bisiklet park ve depolama kapasitesini 2030 yılına kadar %100 artırın."