İklim krizini inkar edenler %9’da kaldı

İlayda SORKU

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı” raporunun 8’incisi yayımlandı. Ülkedeki iklim krizinin etkilerine ve iklim inkarcılığına odaklanan raporda 1980 kişiyle görüşme gerçekleştirildi. Rapor, Türkiye’de iklim değişikliğinin varlığının toplum genelinde çok güçlü bir kabule sahip olduğunu ortaya koydu.

Her 10 katılımcıdan 9’u iklim değişikliğinin var olduğunu belirtti. İklim değişikliği yoktur diyenlerin oranı yüzde 9 bandında kaldı. Öte yandan kamuoyunun geçtiğimiz Temmuz ayında Meclis’ten geçen İklim Kanunu’na ilişkin algısına yönelik değerlendirmeler de raporda yer aldı. Katılımcıların yüzde 54’ü kanun hakkında bilgisinin olmadığını ya da yetersiz olduğunu belirtirken kanunu açık biçimde doğru bulanların oranı oldukça düşük. Daha yaygın tutum ise kanunun varlığını olumlu bulmakla birlikte içeriğinin yetersiz olduğu yönünde.

Çalışma aynı zamanda toplumun enerji tercihlerine olan yaklaşımını da irdeledi. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynakları açık ara en çok tercih edilen seçenekler olarak ön plana çıktı. Nükleer ve kömür santralları, toplumun en fazla karşı çıktığı enerji türleri oldu.