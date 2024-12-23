İklim kriziyle mücadele için 600 bin imza

HABER MERKEZİ

Yurttaşların ve ve sivil toplum kuruluşlarının 2024 yılında iklim krizi ile mücadeleye yönelik başlattığı ve imzaladığı kampanyaların sunulduğu "Türetim Ekonomisi Derneği & Change.org Türkiye İklim Programı 2024 Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Rapora göre 65’ten fazla yeni iklim kampanyası başlatılırken, iklim krizi ile mücadele için tam 584 bin 197 imza geldi. 27 kampanya halktan gelen imzaların da katkısıyla değişim yarattı. Kampanyacılar toplamda 54 farklı karar verici ile doğrudan görüşerek 19 kampanyanın imzalarını yetkililere teslim etti.

MADEN KARŞITI ÇALIŞMALAR

Kampanyaların 27’si somut etki yaratarak yerel yönetimlerde ve üniversitelerde politika değişikliklerine, orman yangınlarına karşı önlemlere, yerel çevre mücadelelerine ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin hayat bulmasına yol açtı. İmzacıların talebi yerine getirilen kampanyalar arasında maden ve termik santral karşıtı çalışmalar dikkat çekti.

Ön plana çıkan kampanyalardan bazıları ise şunlar:

Eskişehir Kaymaz’daki madende kapasite artışı ve atık barajı istemiyoruz: Eskişehir Kaymaz’daki altın madeni için kapasite artışı ve üçüncü atık barajının iptaline yönelik açılan davada Eskişehir İdare Mahkemesi projenin ÇED Olumlu kararı için iptal kararı verdi.

Denizli Avdan'da kömür madenine hayır: Denizli’nin Tavas İlçesi Avdan Mahallesi’nde kömür madeni açmak amacıyla köylülerin toprakları için alınan “acele kamulaştırma” kararı iptal edildi.

Çanakkale’de yeni bir termik santral daha istemiyoruz: Çanakkale’nin en değerli koylarının bulunduğu ve tamamı orman olan alana kurulması planlanan Kirazlıdere Termik Santrali projesi iptal edildi.

Türkiye’nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır: Binlerce kişinin desteği, oluşan kamuoyu tepkisi ve pek çok davanın da kazanılması sonucunda zeytinlikleri madenlere açacak olan yönetmelik değişikliği tehdidi ortadan kalktı.

İstanbul’da belediyelere ait binaların çatısına güneş paneli yerleştirilsin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2029 yılına kadar belediye binalarında enerji ihtiyacının tamamının güneşten sağlanacak seviyeye gelinmesini hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye açık denizlerdeki yaşamı korumak için hazırlanan anlaşmayı imzalasın ve onaylasın: Ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlayan BM Açık Deniz Anlaşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalandı.

İKNA ETMEK EN KRİTİK ADIM Kampanyacılar toplamda 54 farklı karar verici ile görüşerek 19 kampanyanın imzalarını yetkililere teslim etti. Türetim Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Özesmi, “Karar vericileri bilgilendirmek ve ikna etmek bu mücadelenin en kritik adımlarından biri” dedi.

BİNLERCE İMZA YETKİLİLERE ELDEN TESLİM EDİLDİ

İklim krizi ile mücadeleye yönelik somut adımlar atılması için kampanyacılar binlerce imzayı da elden teslim etti. Genç İklim Hareketi’nin yerel seçimlere yönelik kampanyası ise büyük yankı uyandırdı. Kampanyacı ekip, sadece 63 gün içinde 42 aday ile görüşerek İklim Dostu Kentler için net sıfır emisyon taahhüdü aldı. 8 farklı partiden, 4’ü bağımsız toplam 42 adaydan 15’i seçimi kazandı.

HALK HAREKETE GEÇTİ 2024’te en çok imza toplayan kampanya ise, yemek atıklarının sokak hayvanları için mamaya dönüştürülmesini talep eden kampanya oldu. Bunun yanında, ormanların korunması, maden ve nükleer karşıtı kampanyalar da halktan yoğun destek gördü. Afetlere dirençli kent talepleri ise 2024 boyunca etkisini sürdürdü. Saha çalışmalarınının önemine dikkat çeken İklim Programı Yöneticisi Yaz Güvendi, “Bu sene de yine Akbelen mücadelesinin yanındaydık, Soma’da hava kirliliği üzerine röportajlar yaptık, Trakya’da nükleer santralın yapılacağı yeri ziyaret ettik, Adana’da aşırı sıcaklarla ilgili sokak röportajları çektik. Depremin birinci yıldönümünde yine Hatay’daydık ve sahadan güncel haberlerin basına ulaşmasına destek olduk" dedi.