İklim tabanlı akıllı tarıma geçilmeli

Tuğçe ÇELİK

İklim krizi, su kaynaklarının vahşi kullanımı, bilinçsiz pestisit uygulamaları, üretim alanlarının ranta açılması gibi nedenlerle ülkemizde tarım sektörü günden güne vahim bir tablo çiziyor.

Uzmanlar, bu vahim tablonun değişebilmesi için sürdürülebilir tarım pratiklerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun yollarından biri de tarımda dijital teknolojilerin kullanılması olarak öne çıkıyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Çolak ile Türkiye’de tarımsal üretimde dijitalleşmeyi konuştuk.

Tarımda dijitalleşme nedir, neden önemlidir?

Tarımda dijitalleşme, tarımsal üretim alanlarından elde edilen verilerin çeşitli sensör, kamera veya sistemlerden gerçek zamanlı olarak toplanması, elde edilen verilerin geliştirilen yazılımlara iletilmesi, analiz edilmesi, depolanması ve veriye bağlı işlemlerin yönetilmesinden oluşur. Bu amaçla tarımda yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, makine öğrenmesi, görüntü işleme, makine görüsü, nesnelerin interneti, otonom traktör, değişken oranlı uygulama yapan tarım makinaları, robotları, insansız hava ve kara araçları, uzaktan algılama gibi dijital teknolojiler kullanılır. Bu teknolojilerle tarımsal uygulamaların doğru ve zamanında yapılması sağlanır. Tarımsal üretimin etkin ve verimli yapılmasıyla kaliteli ürünlerin elde edilmesi, iş gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması gibi birçok fayda sağlanır. Ülkemizin tarımda kaba işgücü yerine kalifiye-eğitimli iş ve beyin gücüne yönelmesi gerekmektedir. Tarımda dijital teknolojilerinin kullanabilmesi bazı teknik ve ekonomik şartların karşılanması yanında nitelikli insan gücünün varlığına bağlıdır. Bu nedenle tarım yapan nüfusun gittikçe yaşlandığı bir ortamda genç nüfusun azalması dijital uygulamaların kullanımının önündeki engellerdendir. Ancak dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla gençlerin ilgisinin çok kısa sürede çekilebileceği ve tarımla uğraşan genç nüfusun artışının sağlanacağı beklenmektedir.

Tarımda dijitalleşmede hangi seviyedeyiz?

Uluslararası firmaların teknolojik ürünleriyle ülkemizde bu alanda söz sahibi olduğu söylenebilir. Ancak çok sayıda girişimcinin yerli teknolojiler üretme çabaları sürmektedir. Ayrıca üretici ve yetiştiricilerimizin dijital teknolojileri kullanabilmesinin önünde neoliberal küresel ekonominin yarattığı darboğaza dayalı küresel ekonomik krizler ve sonucunda piyasa dalgalanmaları, tarım politikalarındaki belirsizlikler ve hızlı değişimler, savaş ve yüksek girdi maliyetlerine bağlı olarak gelirlerin azalması sorunu bulunmaktadır. Bu alanda verilecek destekler ve eğitimler sonucunda doğru ve yerinde teknoloji kullanımı ile çeşitli faydaların sağlanması gibi gelişmeler çiftçimizin gelir ve refah düzeylerine katkı sağlayacaktır.

Sürdürülebilir tarım ile dijitalleşme arasında nasıl bir ilişki var?

Sürdürülebilirlik konusunda dijital teknolojiler çeşitli çözümler getirmektedir. Yurtdışına ihraç edilen meyve ve sebzelerde tespit edilen tehlikeli düzeydeki pestisit kalıntıları sorunu bilinçsiz ve kontrolsüz kimyasal ilaç kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, yapay zekâ destekli otomatik hastalık ve zararlı tespit sistemlerinin kullanılması, değişken oranlı ilaçlama gibi dijital uygulamalarla ortadan kaldırılabilir. Gübre ve yakıt girdilerinden de teknoloji kullanımıyla azaltılmış ve değişken oranlı girdi kullanımı sağlanarak çevre koruma ve yaşanabilir gezegen konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Fazla yakıt tüketimi doğaya karbon salınımını artırmakta, fazla gübre kullanımı pestisitle birlikte toprağımızı ve suyumuzu kirletmektedir. İklim tabanlı akıllı tarım bunu kontrol eder ve yönetir.

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1 KİLO BUĞDAYA 1300 LİTRE SU

İklim, su ya da gıda krizi dijitalleşme ile çözülebilir mi?

Türkiye, su fakiri bir ülkedir ve topraklarımızda organik madde eksikliği, kirlenme, mikro plastik artışı gibi sorunlar bulunmaktadır. Akıllı sulama teknolojileri ile su kullanımının yönetilmesi ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi mümkündür. Yapay zekâ, insansız hava araçları gibi teknolojilerle desteklenen akıllı sulama sistemleri ile sulama yönetiminde hava sıcaklığı, yaprak ıslaklığı, rüzgar hızı gibi iklim verileri ile bitki büyüme evreleri ve toprak nemi verilerinin gerçek zamanlı izlenmesi gerçekleştirilmektedir. Günümüzde 1 kilo buğday üretimi için 1300 litre su tüketildiğini düşünürseniz konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Girdi maliyetlerindeki artış tek başına teknoloji ile giderilemez. Tutarlı ve kamucu yaklaşımla desteklenmiş tarımsal üretim planlaması, girdinin yerli olanaklarla üretimi ve adil bir biçimde dağıtımı, üreticinin aracısız pazarla buluşturulmasının yerel yönetimlerle organize edilmesi, tarım arazilerinin ranta kapatılması gibi pek çok önlemle birlikte teknolojiyi kullanmak önemlidir.