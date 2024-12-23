İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu, Diyarbakır konserlerinde Rojin ve Narin'i andı

Piyanist ve Klavsen sanatçısı İklim Tamkan ile Mezzo-soprano Senem Demircioğlu “Duo” olarak ilk kez Diyarbakır’da müzikseverlerle bir araya geldi.

Konserlerinde Rojin Kabaiş’i, Narin Güran’ı ve katledilen, şiddete maruz bırakılan kadın ve çocukları anan ikili, “Failleri cesaretlendiren değil, kadınları koruyan mekanizmalar olduğunda ancak bu durumun çözülebileceğini biliyoruz” dedi.

Evrensel'in haberine göre, 2012’den beri Türkiye’de ve yurt dışında pek çok konser veren sanatçılar Tamkan ve Demircioğlu, Van’da ve Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu. Amidart Kültür ve Sanat Topluluğunun organizasyonuyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi konser veren sanatçılar konserde kaybedilen, öldürülen kadınlara dikkat çekti.

"Van’daki konserlerimizde de söylemek zorunda olduğumuz şeylerden bahsettik" diyen Tamkan, “Rojin gibi, Narin gibi. O yüzden sıradaki parçayı ithaf etmek istediğimiz kız kardeşlerimiz var” diyerek sözlerini sürdürdü.

"GÜLİSTAN DOKU’YA NE OLDU, RABİA NAZ’A NE OLDU"

Konuşmasının devamında özellikle bu sene kadın cinayetlerindeki artışın dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Tamkan, “Erkek egemen toplumun, cezasızlığın nelere mal olduğunun uzun zamandır hepimiz tanığıyız. Özellikle Narin cinayetini burada birebir yaşamış olmak korkunçtur, ki bizim içimiz felaket oldu. Biz de hâlâ konunun takipçisiyiz. Şiddetin ve cinayetlerin önüne geçmek için tüm toplumun ayağa kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Failleri cesaretlendiren değil, kadınları koruyan mekanizmalar olduğunda ancak bu durumun çözülebileceğini biliyoruz” diye konuştu.

Tamkan, sözlerinin devamında “Gülistan Doku’ya ne oldu, Rabia Naz’a ne oldu, Narin’e ne oldu, Rojin’e ne oldu dedim ama bu liste uçsuz bucaksız. O yüzden sıradaki parçayı kız kardeşlerimize ithaf ediyoruz, davalarının takipçisiyiz” dedi.