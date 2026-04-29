İklim ve üretim koşulları etkili oldu: Ayçiçeği ve fındık yağı için yeni düzenleme

Türkiye'de yaygın üretilen, yüksek oleik asitli ayçiçeği ve fındık yağlarının bazı asit ve sterol parametrelerinde son yıllarda yaşanan "iklim değişikliği" ve "toprak yapısı" gibi faktörlere bağlı sapmalar sebebiyle değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Bakanlıkça yürütülen kapsamlı saha çalışmaları ve projelerden elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Bu kapsamda, 2012 yılından bu yana yürürlükte bulunan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Değişiklikle yüksek oleik asitli ayçiçeği yağında palmitoleik asit değeri "TED-0,1" iken "TED-0,2" olarak, stearik asit değeri "2,9-6,2" iken "1,9-6,2" olarak, fındık yağında ise delta-5-avenasterol değeri "1,0-5,1" iken "1,0-7,0" olarak düzenlendi.

Yüksek oleik asitli ayçiçeği ve fındık yağları için mevcut mevzuat, güncel veriler ve üretim koşullarıyla da uyumlu hale getirildi.

Değişikliğin yüksek oleik asitli ayçiçeği ve fındık üreticilerinin sürdürülebilir üretimine katkı sağlaması bekleniyor.