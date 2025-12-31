İklimin en büyük düşmanı iktidar

HABER MERKEZİ

İklim Ağı, Türkiye’nin “2025 İklim Karnesi”ni yayımladı. Değerlendirmede, İklim Kanunu’ndan enerji politikalarına, tarımdan afetlere kadar pek çok başlıkta mevcut politikaların iklim krizine yanıt üretmekte yetersiz kaldığı vurgulandı.

Temmuz’da yasalaşan İklim Kanunu’nun iklimi, doğayı ve toplumu korumaktan uzak olduğu belirtildi.

Türkiye’nin yeni ulusal katkı beyanının ise emisyonları azaltmak yerine 2035’e kadar artırdığına dikkat çekildi.

Maden yasasıyla su, toprak, orman ve zeytinliklerin büyük bir tehdit altına girdiği belirtildi. Kömüre verilen teşviklerin kamu kaynaklarını kirletici şirketlere aktardığı, halk sağlığı ve bütçe üzerinde ağır bir yük oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, Afşin-Elbistan Termik Santrali’ne yeni ünite eklenmesinde kamu yararı bulunmadığı, nükleer enerjinin ise pahalı ve riskli olduğu ifade edildi.

İklim krizinin etkisiyle tarımda daralma yaşandığı, afetlerin ağırlaştığı kaydedildi. 2026’daki COP31 ev sahipliğinin ise ancak kömürden çıkış ve adil geçiş politikalarıyla gerçek bir fırsata dönüşebileceği belirtildi.