İkonik telefon Nokia N8 modifiye edildi

Pek çok kullanıcı eski Symbian işletim sistemine sahip telefonlarını rafa kaldırmış olsa da, "Reborn" (Yeniden Doğuş) adı verilen yeni bir proje, Nokia N8 gibi ikonik modelleri günümüzde kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Proje, Symbian'ın son resmi sürümü olan Nokia Belle'yi temel alıyor ve sistemdeki birçok kısıtlamayı ortadan kaldırıyor.

Projeyle eski cihazların modern web sitelerine erişmesini engelleyen HTTPS sertifika sorunları çözüldü. Çalışan ve güncellenmiş bir uygulama mağazası eklenerek yazılım yükleme süreçleri kolaylaştırıldı.

Arayüzün orijinaline göre çok daha akıcı çalıştığı ve cihazın meşhur 12 MP Carl Zeiss kamerasının tam kapasiteyle kullanılabildiği belirtiliyor.

Ayrıca uygulamalar için zorunlu olan "imzalama" (signing) gereksinimi kaldırılarak kullanıcıların deneysel yazılımları özgürce yüklemesine olanak sağlandı.

Geliştiriciler, yükleme sürecinin (flashing) risksiz olmadığını; özellikle modern Windows sürümleriyle eski yazılım araçlarının çakışabileceğini ve bunun cihazı geçici olarak kullanılamaz hale getirebileceğini belirtiyor.

Cihazların fiziksel durumu (yıpranmış kameralar veya SIM yuvaları) bir sorun olsa da, Nokia N8'in sağlam ve modüler yapısı sayesinde birkaç eski cihazdan çalışan tek bir telefon toplamanın mümkün olduğu ifade ediliyor.

N8'İN ÇIĞIR AÇAN ÖZELLİKLERİ

Piyasaya çıktığı 2010'da donanımıyla ilgi uyandıran Nokia N8, Symbian işletim sisteminin yavaşlığı nedeniyle iPhone ve Android cihazlara karşı yazılımsal olarak kan kaybetse de kamera kalitesi, HDMI çıkışı ve alüminyum gövdesiyle bugün bile teknoloji meraklıları arasında bir "sanat eseri" olarak hatırlanıyor.

Özellikle kamerası ve multimedya yetenekleriyle döneminin çok ilerisinde olarak değerlendirilen Nokia N8'in öne çıkan donanım zenginlikleri şöyle:

1. Güçlü kamera

Çözünürlük: 12 Megapiksel.

Optik: Carl Zeiss lens.

Sensör Boyutu: 1/1.83" (O dönem için bir telefondaki en büyük sensördü, pek çok dijital fotoğraf makinesinden daha büyüktü).

Flaş: Gerçek Xenon flaş (Düşük ışıkta ve hareketli objelerde bugünkü LED flaşlardan çok daha etkiliydi).

Video: 720p HD video kayıt.

2. Ekran ve Tasarım

Ekran: 3.5 inç AMOLED.

Koruma: Corning Gorilla Glass (Ekran dayanıklılığı konusunda öncülerden biriydi).

Gövde: Tek parça (unibody) eloksallı alüminyum kasa. Malzeme kalitesi oldukça yüksekti.

3. Bağlantı ve Multimedya (Sıra Dışı Özellikler)

HDMI Çıkışı: Telefonda mini-HDMI portu vardı. Telefonu doğrudan televizyona bağlayıp içerik izleyebiliyordunuz.

USB On-The-Go (OTG): Dünyada USB bellek takılabilen ilk telefonlardan biriydi. Bir adaptörle telefona doğrudan flash bellek bağlayıp dosya aktarabiliyordunuz.

FM Verici (Transmitter): Telefonunuzdaki müziği radyo frekansı üzerinden arabanın radyosuna kablosuz aktarabiliyordunuz (Bluetooth ses sistemlerinin yaygın olmadığı bir dönem için mucizeviydi).

4. İşlemci ve Bellek

İşlemci: 680 MHz ARM 11.

Grafik İşlemci: Broadcom BCM2727 (Özel donanımsal 3D hızlandırıcıya sahipti, oyun performansı çok iyiydi).

Depolama: 16 GB dahili hafıza + MicroSD kart desteği (32 GB'a kadar).

RAM: 256 MB.

5. Diğer Sensörler

GPS: Ücretsiz çevrimdışı navigasyon sağlayan Ovi Haritalar desteği.

Dijital Pusula, İvmeölçer ve Yakınlık Sensörü.

Pentaband 3G: Dünyanın her yerindeki 3G şebekeleriyle uyumluydu.