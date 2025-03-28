İkramiye zammı ikrama yetmedi

Ekonomi Servisi

Sefalet aylıklarına mahkûm edilen, açlık sınırının yanına yaklaşamayan ve yoksulluk sınırını ufukta dahi göremeyen emekli bayramı da yoksullukla geçirecek. 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığıyla geçinemeyen milyonlar, bayram ikramiyesi ile de rahat nefes alamadı. AKP iktidarının 'müjde' olarak duyurduğu, bu yıl yalnızca 1000 lira artışla 4 bin lira olan emekli ikramiyesinde farkların ödenme takvimi ise açıklanmadı.

Bu yıl 4 bin lira olan ikramiyeye yapılacak zam Meclis Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Bundan önce 3 bin lira olan ikramiyelerin ödemelerine 24 Mart'ta başlanmıştı. İkramiyelerini 3 bin lira olarak alan emekliler, Resmi Gazete kararının ardından farklarını alacak.

Bayram ikramiyesi, temel tüketim harcamaları için dahi yeterli olmadı. Temel gıda harcamalarını karşılamakta dahi yetersiz olan emekli aylığı ve ikramiyesi, bayram harcamalarında da yetersiz kaldı. Emekliler, bayram hazırlıkları için market sepetini dolduramadı, ne kendisine, ne de torunlarına yeni giysiler alabildi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, geçtiğimiz ay yoksulluk sınırı 79 bin 165 lira, açlık sınırı 22 bin 886 lira olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığı, ikramiyeyle dahi açlık sınırının 4 bin 417 lira altında kaldı.

BAYRAM HARÇLIĞI DA ÇİKOLATASI DA HAYAL

Aylıkları ile şehir dışında bir tatili karşılayamayan emekliler için 1000 liralık ikramiye zammı, bayram ziyaretleri için ikram sepeti hazırlamaya da yetmedi. Zincir marketlerin fiyatları karşılaştırarak hesapladığında; sepetini en uygun alternatiflerle dolduran emeklinin sadece ikramlık masrafı dahi 1300 TL oldu. Bin liraya et, tavuk, bakliyatlar gibi temel gıda harcamaları ise sığamadı. İkramlık sepetini dolduramayan emekli için çocuklara verilecek bayram harçlığı ise lüks oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ikramiyelerini hesaplarından çekmeye başlayan emekliler isyan etti. ANKA'ya konuşan emekli bir yurttaş, "Bayram ikramiyesini çektik ama o an gitti. Zaten borcumuz vardı. Alışverişi ne ile yapacağız, kartla yapacağız yine borçlanacağız. Torunlara harçlık veremeyeceğiz" dedi. Bir başka emekli de "Türkiye'de ekonomi bitmiş, hukuk bitmiş, adalet bitmiş. Zeytin alalım desek zeytinin kilosu da 500 lira. Ben zeytin mi yiyeceğim ne yiyeceğim? Halk sadece pazara gidiyor. 800 lira koydum cebime pazara gittim iki poşet bir şey alabildim. İki poşet başka bir şey alamadım. Ben nasıl geçineyim nasıl edeyim? Kendimi doyuramıyorum ben zaten açım" diye konuştu.

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SEPET DOLMUYOR

• Lokum karışık (500 gr): 320 TL

• Bayram çikolatası (250 gr): 250 TL

• Dökme şeker (1 kg): 210 TL

• Türk kahvesi (100 gr): 70 TL

• Kolonya (200 ml): 220 TL

• Kuruyemiş (500 gr): 210 TL