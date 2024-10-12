İkramiyeler yatmazsa emekçiler iş bırakacak

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel-İş üyesi İZENERJİ işçileri ikramiye ödemelerininin gecikmesi karşısında iş bırakmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün bir temsilciler kurulu toplantısı gerçekleştirildiğini duyuran Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplantı akabinde netleşen eylem planlarını açıkladı.

2 ve 9 No’lu Şubeler Temsilciler Kurulu’nda almış oldukları karar doğrultusunda pazartesi günü sabahı bütün iş yerlerinde 2 saat oturma eylemi gerçekleştireceklerini aktaran Gül, “İkramiyemizle ilgili ödemelerde yakın bir tarih verilmezse çarşamba günü sabah saat 8:00’de bütün İZENERJİ emekçileri ile birlikte egemenlik binası önünde işbaşı yapıp, yarım gün iş bırakacağız” diye konuştu.