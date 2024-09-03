İKSV 2’nci dönemde on projeyi destekleyecek

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği destekli "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında kültür-sanat alanında yürütülen iki dönemlik hibe programının ikinci dönemi tamamlandı. Program, toplamda 1,3 milyon Euro değerinde hibe desteği sağladı.

Ortaklaşa Programı’nın ikinci açık çağrı döneminde, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 35 şehirden gelen 131 proje başvurusu değerlendirildi. Projeler, yerel kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyerek, çeşitli kültür ve sanat disiplinlerine odaklanıyor. İkinci dönemde destek almaya hak kazanan 10 proje belirlendi.