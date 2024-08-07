İktidar ‘bırakın üretmeyin’ diyor

Fındıkta maliyetleri dahi karşılamayan taban fiyata karşı üreticiler isyan ediyor. Farklı kentlerden üreticiler, düşük fiyatlar ve dengesiz tarım politikalarının fındıktan uzaklaştıracağının altını çiziyor.

Ada Sude ATAK

Hasat zamanı başlayan fındıkta üretici, beklenenden düşük açıklanan taban alım fiyatları nedeniyle mağdur oldu. Üreticiler, serbest piyasada tüccarların da fiyat düşürmesinden dolayı fındığını zararına satmak zorunda bırakılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl levant kalite fındık için 130 TL, Giresun kalite fındık için 132 TL olarak açıkladığı taban fiyatlara tepkiler gelmeye devam ediyor. Taban fiyatlarından şikâyetçi olan fındık üreticileri geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı fındık mitinginde seslerini duyurmaya çalışmıştı.

BirGün’e konuşan fındık üreticileri tarım politikalarının değişmesi ve gelişmesi gerektiğini savunuyor.

FINDIK KANUNU YAPILMALI

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üretimi yapan Cemal Çetin, mahsullerinin bu yıl böceklerden olumsuz etkilendiğini ifade etti, “Fındık üreticileri kan ağlıyor. Üretici ancak gününü kurtarmaya çalışıyor” dedi. Maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını anlatan Çetin, “Gübrenin, böcek ilaçlarının ve mazotun fiyatı her geçen gün artarken üretici bütün yıl harcadığı emeğin karşılığını alamıyor. Mesela bu sene tarlalara kokarca denilen böcek dadandı, üretici perişan oldu. Geçen sene 2 bin 400 TL’ye aldığımız böcek ilacını bu sene 4 bin TL’ye aldık” diye konuştu. Trabzon’da fındık üreticiliği yapan Bilal Akçeler de artan mazot ve ilaç fiyatlarına dikkat çekti. Akçeler, ‘’İlaç fiyatları yüzde 550 arttı, mazotsa yüzde 200 arttı. Fındığa verilen fiyat üreticiye ‘Artık üretim yapmayın’ demek” dedi. Fındıkta uluslararası şirketlerin tekelleştiğinin altını çizen Akçeler, “Halkın taleplerini üreticinin taleplerini dikkate almayıp uluslararası şirketlerin taleplerini dikkate almışlar fiyatlarla ilgili” ifadelerini kullandı.

Çay üreticilerinin de aynı sorunu yaşadığını hatırlatan Akçeler “Acaba TMO’nun yapacağı alım süreklilik arz edecek mi? İnsanlar 19 lira açıklanan çayını 12 liradan vermek zorunda kaldı. Fındık üreticisi de aynı sorunla yüz yüze gelecek” diye konuştu.

Her sezonda aynı sorunun yaşanmasının önüne geçebilmek için bir fındık kanunu düzenlenmesi gerektiğini belirten Akçeler, özel sektörün de fındık alımlarında fiyat düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Serbest piyasada tüccarların fındıktan yüksek kârlar elde ettiğini vurgulayan Akçeler, “Fındıkla herkes kâr ediyor, bir tek üretici zarar ediyor’’ dedi. Fındıkta gelirin yabancı şirketlere aktarılmasına tepki gösteren Akçeler “Artık devlet şirketlerin yanında değil üreticinin yanında, çitçinin yanında olsun” talebinde bulundu.

ÜRETİCİ İÇERİDE

Fındık Üreticileri Birliği Sekreteri Tufan Bitici tüccarların fiyatı daha da aşağı çekmeye çalışıldığını ifade etti. Bitici, “Değişen hiçbir şey olmadı. Fiyat en azından üretim maliyetine yakın olmalıydı. Tüccar fındığı 100-110 lira bandında almaya çalışıyor. Türkiye’nin ulusal bazda fındık etkisi yüzde 73 civarında ancak böyle giderse milletin fındık da üretecek hali kalmayacak. Biz üretici olarak altta kaldık” dedi.

Fındık üreticisi iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklıktan da olumsuz etkilendi. BirGün’e konuşan Trabzon Fındık Üreticileri Derneği Başkanı Suat Bayraktar iklim nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Bayraktar, “Fiyatlarımız çok düşük, bu fiyatlarla çiftçi zarar ediyor, içerideyiz” dedi. Bayraktar, “Üretici çok üzgün. Biz bu dağları bekliyorsak fındık ve çay için bekliyoruz” diye konuştu.