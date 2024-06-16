İktidar bloku bayramı ‘yumuşamayla’ açtı: Rejimin ortakları birbirine sarıldı

İktidar blokunun bayram mesajlarına yumuşama tartışmaları damga vurdu. Bahçeli’nin mesajlarını sahiplenen Erdoğan da CHP’yi hedef aldı. Rejimin krizi sürerken ortaklar aynı yolda yürümeye çalışıyor.

POLİTİKA SERVİSİ

Siyasetin gündemine oturan yumuşama tartışmaları sürüyor.

CHP Lideri Özgür Özel’in AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı partisinin genel merkezinde ağırlamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tartışmaları hedef almış ve ‘‘ittifak kurarsanız biz kendimizden feragat ederiz’’ çıkışıyla Erdoğan’a bir anlamda mesaj iletmişti. CHP cephesinden ise bu yaşananlara ‘Biz Türkiye ittifakıyız’ karşılığı verilmişti.

Dün iktidar blokunun ardı ardına gelen bayram mesajlarında ise yumuşama salvoları devam etti.

Erdoğan, Bahçeli’nin çıkışına dair ilk defa konuşurken Bahçeli bu kez daha sert ifadelerle tartışmaları hedef aldı. İlk olarak bayram dolayısıyla yazılı açıklama yayımlayan Bahçeli, muhalefete yüklenmeyi sürdürerek Cumhur İttifakı vurgusunu da yineledi.

BAHÇELİ'YE GÖRE HER ŞEY NORMAL

Normalleşme tartışmalarını bir safsata olarak nitelendiren Bahçeli, ülkede yaşanan ekonomik, politik, toplumsal ve yargı krizlerine, tırmandırılan baskı politikalarına değinmedi. Bahçeli, ‘Türkiye’de ‘Anormal hiçbir şey yoktur’ dedi.

Ekonominin toparlanacağı dönemin ufukta görüldüğünü iddia eden Bahçeli, iktidarın “Türkiye Yüzyılı” programını da övdü. Muhalefeti ise şöyle hedef aldı: “Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir. Kutuplaşmayı törpülemek yerine kurnazca tahrik edenler, husumeti örselemek yerine bayağı şekilde taçlandırıp tasdikleyenler elbette milletimizin gözünden ve gönlünden kaçamayacak aciz ve acıklı durumdadır.”

KRİZ İÇİNDEKİ BİRLİKTELİK SÜRÜYOR

Erdoğan ise bayram kutlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda önce siyasetteki yumuşama ikliminden memnun olduğunu söyledi. Ancak İtalya ve İspanya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefete yüklenerek ortağının ardından cumhur ittifakı vurgusuna sarıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Bahçeli’nin açıklamalarına destek çıkan Erdoğan, ‘‘Devlet Bey’in açıklaması devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan, ‘‘Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar’’ dedi.

‘SUÇ ORTAĞI'NDAN RAHATSIZ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bahçeli’nin ittifak çağrısına verdiği yanıtta, "suç ortağını bize itmesin" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu’nu işaret etti. Şöyle konuştu: ‘‘İade-i ziyaretle siyasete yumuşama getirelim dedik ama bundan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptı ve belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil’’ diye konuştu.

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Normalleşme siyasetin halkın sorunlarına çevrilmesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, de bayram mesajında yumuşama tartışmalarına değindi. Özel, ‘‘Türkiye’nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur’’ değerlendirmesini yaptı. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı mitinglere de işaret ederek, şunları söyledi: ‘‘31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul’da, emeklilerle Ankara’da, çay üreticileriyle Rize’de, hububat üreticileriyle Hayrabolu’da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduk. Kurban Bayramı’nın ardından Gebze’de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceğiz. Yurttaşlarımızın daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkûm edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdürecek, yönettiğimiz yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz.’’