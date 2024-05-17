İktidar blokunda bilek güreşi

Ayhan Bora Kaplan davasında dört kişi daha gözaltına alındı. İktidar içerisindeki çatışmanın bir ayağını ortaya koyan dava hakkında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, “İktidar içi atışmalar büyük bir depreme dönebilir” dedi.

Asena TUNCA

Cumhur İttifakı içerisinde yaşanan çatışmaların bir ayağını oluşturan Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin gözaltılar dün de devam etti.

Davanın ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrasında Ankara Emniyeti'nde görevli üç polis müdürü ve bir komiserin görevden uzaklaştırılmışının ve gözaltına alınmasının ardından Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser daha gözaltına alındı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "S.S.’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğü ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı görüşme sonrası toplantıda yer almayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yorum yapmaktan sakınmıştı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan ve Yerlikaya da konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede emniyet bürokrasisi içinde yaşananlar ele alınırken Erdoğan’ın masasında bakanlığa dair hazırlanan bir rapor olduğu da öğrenildi.

Son günlerde Sinan Ateş davası, Yargıtay’daki seçim süreci başta olmak üzere Cumhur İttifakı içerisindeki AKP ve MHP arasındaki çatışma durumunun son yansıması olan Kaplan Davası’nı Gazeteci Barış Terkoğlu değerlendirdi.

Devletin içerisinde bilek güreşi var diyen Terkoğlu, “Bir tarafta Tuğrul Türkeş'in azgın milliyetçilik dediği, biraz daha geri giderseniz faşizan milliyetçilik diye adlandırılan bir ideoloji var. Diğer bir tarafta da muhafazakâr milliyetçilik denilen, aslında AKP’nin kuruluşundaki hamuru da teşkil eden, bir ideoloji var. Dolayısıyla hatırlatma fayda var ki bu milliyetçilikler ve muhafazakârlıklar arasında bir kavgadır” dedi.

MHP’Yİ DİZGİNLEMEYE KARAR VERDİ

Ülkede muhalefetinden iktidarına yaşanan yön değişikliklerine değinen Terkoğlu şu ifadelere yer verdi: “Erdoğan, 22 yıllık iktidarında defalarca yön değiştirdiği gibi rotayı yeniden tayin etmeye çalışıyor. Batıyla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, ekonomik liberalizmle, ekonomik piyasayı ilişkilendirerek ilişkisini yeniden düzenlemeye çalışıyor. Hukukla ilişkisini, bürokrasiyle ilişkisini yeniden aynı pragmatizmle tayin etmeye çalışıyor. Doğal olarak burada, Erdoğan'ın 2023 Mayıs ayından itibaren MHP'nin ilişkilerini dizginlemeye çalışan bir pozisyon aldığını görüyoruz.”

Devletin içerisinde Mayıs 2023’ten sonra daha görünür hale gelen iki eğilimin güç kavgasında, artık bir karşı operasyona geçilmiş durumda. Süleyman Soylu da MHP de Ankara Emniyeti üzerinden Erdoğan'ın görüntüdeki bu dizginleri eline almasına neden olan bürokratlara, bakana artık orda durun diyor. Sinan Ateş soruşturmasını, kadro tasfiyesini daha ileri götürmeyin diyor. Peki hedef ne? Hedef çok açık: Bütün siyasi hareketlerin, örgütlerin, partilerin bir minimal bir maksimal hedefi vardır. 3 polisle başladı ama ana hedef Ankara emniyet müdürünü görevden almak. Zaten bakın sabah gazetesini açın, A haberi açın bu Ankara Emniyet Müdürünün hedefte olduğunu görürsünüz. İki, arkasından İçişleri Bakanını görevden aldırmak. Üç, bir bütün olarak iktidardaki bir süredir boşalmış görünen dizginleri gezi davası üzerinden, 28 Şubat meselesi üzerinden, Özgür Özel’le görüşme üzerinden, ekonomide birtakım piyasalaşma adımları üzerinden yeniden ele geçirmek. Yani iktidar koltuğuna bir adım daha ilerlemek.

Bahçeli de bu örneği verdiği için söylüyorum, 17-25 Aralık 2013 günü yaşananlara çok önceden gelindi. 2012’nin başından itibaren özellikle Şubat ayını hatırlatırım size, MİT krizi yaşanmıştı. Nerdeyse 2 sene Fetullahçılarla AKP arasında bir gerilim var, devlet içinde itişme var, iktidar savaşı var dedik. Dershane krizi çıktı, orada bir gerginlik yaşandı, MİT krizi çıktı orada bir gerginlik yaşandı. Seçim döneminde aday belirlemede orda bir gerginlik yaşandı. Ne zaman ki 17-25 Aralık gibi büyük bir fay kırılımı oldu, artık iktidarlar koptu ve saflar netleşti.

Öte yandan MHP dışındaki şartlar da bu kırılımı zaman zaman hızlandırıyor. Özgür Özel’in gidip Erdoğan’ın elini sıkması, ‘biz senin aslında doğru yaptığına doğru diyeceğiz’ demesi, Batıya gidildiğinde ‘Biz aslında sizinle aynı çizgide yüzde 85 oranında yer alabiliriz’ demesi… Erdoğan’ın bir anlamda burada Bahçeli’yle yaşadığı gerilimler konusunda adım atmak konusunda cesaretlendiriyor.

KIRILMALAR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR

Bahçeli de Erdoğan da diyor ki ‘Cumhur İttifakını bozmak istemiyoruz.’ Haliyle ittifak kopar, dağılır demiyorum. Ama bu küçük depremler küçük kırılımlar daha büyük depremlerin habercisi diyorum. Bunu burada durdurabilir misiniz? Yani Şimdi Ankara Emniyetinde olan biteni durdurabilir misiniz? Durduramazsınız. Sinan Ateş iddianamesinden kimse tatmin oldu mu Devlet Bahçeli dışında, olmadı. Erdoğan aslında bir tür Saray politikası olarak birden fazla hizbi kontrol ediyor görünüyordu. Hatta kavganın bir şekilde önünü açar ve kavganın sonunda da bir tür uzlaştırıcı olarak yeniden devreye girer. Bakın Süleyman Soylu'nun kimse görevden almasını tartışmadı. Erdoğan, MHP’yle yeniden anlaşır, yeni bir denge kurar. Karşılıklı olarak bir tür tabiri caizse centilmenlik anlaşmasıyla görevden alınanlar görebiliriz, bu iş böyle bitebilir.