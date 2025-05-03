İktidar bunlara sağır: EÜAŞ’ın milyonluk sağır odası

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bazı toplantılarında jammer kullandığı iddiası, kamuoyunda tartışma yarattı. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bütün programlarına içerisinde sinyal kesici bulunan çantanın taşındığını belirterek amacın ise “Yasa dışı dinlemeleri engellemek” olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun katıldığı toplantılarda sinyal kesici kullanılmasına yönelik tartışmaların ardından BirGün’ün, “Melih Gökçek'in sağır odası” haberi yeniden gündeme geldi. Gökçek'in yanı sıra, EÜAŞ’ın da milyonlarca lira harcayarak sağır oda yaptırdığı gündeme getirildi.

MİLYONLUK SAĞIR ODA

İddiaya göre, EÜAŞ 2020 yılında 570 bin dolar harcayarak dinlenmeyen sağır oda inşa ettirdi. 2020 yılında doların ortalama 7 TL olduğu belirtilirken odanın maliyetinin 4 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi. EÜAŞ’ın sağır odası ve sinyal kesicileri TBMM gündemine de taşındı. İddiayı gündeme getiren CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, EÜAŞ’ın neden sağır odaya ihtiyaç duyduğu soruldu.

HANGİ KURUMLARDA JAMMER VAR?

CHP’li İlgezdi, sağır oda ve jammer tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da sorular sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İlgezdi, şu sorulara yanıt aradı:

>> Hangi kurum ve kuruluşlarda, kaçar adet jammer aleti vardır?

>> Hangi kurum ve kuruluşlarda, kaçar adet sağır oda vardır?

>> Hangi kurum ve kuruluşlarda, kaçar adet mobil jammer vardır?