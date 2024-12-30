İktidar cesaret veriyor, gericiler saldırıyor

Haber Merkezi

Suriye’deki cihatçı güçlerin ilan ettiği zaferle mezhepsel, yayılmacı söylemlerini artıran Saray rejimi ülke içerisinde de gerici grupları cesaretlendirmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yılbaşı etkinliklerini yasaklaması başta olmak üzere kamusal alanlarda da hedef gösterilen yılbaşı etkinlikleri sokaklarda da çeşitli saldırılarla karşımıza çıkıyor.

Suriye’de Hama vilayetinde Hristiyanların Noel Ağacı maskeli silahlı kişiler tarafından ateşe verilirken ülke içerisinde de iktidarın mezhepçi söylemleriyle palazlandırdığı gerici gruplar yılbaşı süslemelerini ve etkinlikleri hedef alıyor.

Son olarak Eskişehir’deki Odunpazarı bölgesinde, Burak Ö. isimli bir kişi, Odunpazarı Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinler için açılan yılbaşı etkinlik alanına yerleştirilen dev yılbaşı ağacına saldırdı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, saldırganın “Burası şeriat ülkesi” şeklinde bağırarak eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırının ardından gözaltına alınan Burak Ö.’nün kamu malına zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınması ise dikkat çekti.

Olay sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Kurt, halkın huzurunu hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

DURMUYORLAR

Geçtiğimiz haftalarda da Küçükçekmece Belediyesi’nin Sabahattin Zaim Üniversitesi yakınlarında yer alan yılbaşı ağacına kimliği belirsiz bir grup tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, ağacın dalları kesildi ve süslemeleri tahrip edildi. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde de benzer bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde süslenen yılbaşı ağacının süsleri gece vakti kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Öğrenciler, saldırıya karşı koyarak süsleri yeniden asarken, “Cihatçılar gidecek, biz kalacağız” şeklinde sloganlar attılar.

DİYANET DE HEDEF ALDI

Saldırılar sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 90 bin camide okutulan fetvada da Yılbaşı kutlamaları hedef alındı. Fetvada, “Yılbaşı kutlamaları helal ve meşru değildir! Mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence inancımıza aykırıdır.” İfadeleri yer aldı.