‘İktidar çevresi’ ajansı: Dev ihale yine AKP’liye gitti

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), araç kiralama ihalesi düzenledi. 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen ihale kapsamında kaç araç kiralanacağı, kamuoyuna duyurulmadı.

Kamu ihalelerini istenilene verme aracı olarak kullanıldığı iddiasıyla eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihale kapsamında 12 milyon 910 bin 784 TL’lik harcama öngörüldü. İhalede üç şirketten teklif alındı.

KİRALAMAYA 12,1 MİLYON TL

Ocak 2026’da düzenlenen ihaleye verilen en yüksek teklifin13 milyon 612 bin 96 TL, en düşük teklifin ise 12 milyon 198 bin 596 TL olduğu belirtildi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı ÇEYAŞ Çevre Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nce oluşturulan ihale komisyonu, teklifleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından nihai karar Ocak ayının sonunda verildi.

Şirketin 12 milyon 198 bin 596 TL’lik teklifini uygun bulan ihale komisyonu, 28 Ocak’ta sözleşme imzaladı.

Türkiye Çevre Ajansı ile 12,1 milyon TL’lik araç kiralama sözleşmesi imzalayan şirketin yönetiminden tanıdık bir isim çıktı. Araçların kiralandığı Ayder Turizm’in sahibi Ahmet Haşimoğlu’nun, 2014-2024 döneminde AKP’den Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Osman Haşimoğlu’nun kardeşi olduğu öğrenildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Haşimoğlu’nun aldığı kamu ihalelerinin büyüklüğü de dikkati çekti. Şirketin 2011-2024 döneminde aldığı kamu ihaleleri, kurumlara ve ihale tutarlarına göre şöyle sıralandı:

TOKİ: 167 milyon 578 bin TL

SGK: 119 milyon 890 bin TL

Sayıştay: 52 milyon 568 bin TL

MEB: 47 milyon 630 bin TL

YÖK: 31 milyon 662 bin TL