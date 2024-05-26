İktidar, cezasızlık politikasıyla şiddeti meşrulaştırıyor

İstanbul Kartal’da öğretmen Buse Berfi Yılmaz’a şiddet uygulayan Ahmet Hasan T. serbest bırakıldı. Yılmaz’ı hastanede ziyaret eden SOL Feminist Hareket üyeleri “AKP kadına yönelik şiddeti, failleri cezasızlıkla ödüllendirerek meşrulaştırıyor” dedi.

Haber Merkezi

Erkek şiddeti bitmiyor. Bunun bir örneği İstanbul’da yaşandı.

Kartal'da 32 yaşındaki öğretmen Buse Berfi Yılmaz, birlikte olduğu erkek Ahmet Hasan T. tarafından şiddete maruz bırakıldı.

Yoğun bakıma alınan Yılmaz’ın hayati tehlikesi devam ederken Ahmet Hasan T. gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra Ahmet Hasan T. serbest bırakıldı. Hasan T.’nin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen 5 No’lu Şube ve SOL Feminist Hareket üyeleri tepki gösterdi.

CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİYORLAR

Öğretmen Buse Berfi Yılmaz’ı hastanede ziyaret eden SOL Feminist Hareket üyeleri "Faili tutuklamak için neyi bekliyorsunuz? AKP kadına yönelik şiddeti, failleri cezasızlıkla ödüllendirerek meşrulaştırıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, yargı paketleriyle genelgelerle 6284’ü hedef alanlar şiddetin sorumlusudur" dedi.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada ise "Hukuki prosedürün ivedilikle yerine getirilmesi ve Hasan’ın tutuklanması için hepimizi dayanışmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.