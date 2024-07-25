İktidar derin yoksulluğu görmezden geliyor

Emek Servisi

Adana Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) birlikte yürüttüğü “Vergide Adalet” eylemleri 20’nci haftasını doldurdu. ATO ve SES üyeleri 20’nci haftada da basın açıklaması yaptı.

Kurumlar adına basın açıklaması yapan Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, aile hekimleri ile sağlık çalışanlarına uygulanan yüksek vergi kesintisinin son bulması talebinde bulunda. Polatöz, “Mehmet Şimşek, Moody’s kredi notu artırımına sevinirken, çalışanların ve emeğiyle geçinen halkın yaşadığı derin yoksulluğu görmezden geliyor. Şimşek, programına küresel sermaye denetçilerinin güven duymasıyla övünürken, halkın büyük bir kısmı derin yoksulluk içinde” dedi.

Açıklamada ayrıca, yurttaşın yaşadığı derin yoksulluğa dikkat çekildi, “Hastalarımızın uygunsuz konutlarda yaşadığına, yetersiz ve dengesiz beslenerek sağlıklarının bozulduğuna şahit oluyoruz” denildi. Kurumlar, sağlık çalışanlarından yüzde 35’i bulan oranlarda vergi kesilmesi uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.