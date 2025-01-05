İktidar emekliye zam değil, sefalet verdi

Melisa AY

2024 yılının son enflasyon oranının açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak aylık zamları belli oldu. TÜİK’in güvenilir olmayan enflasyon oranları ile iktidar, emekliye bir kez daha “Evinden çıkma, açlığa mahkûm ol” dedi.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15,75, memur emeklisi için yüzde 11,54 oranında zam belirlendi.

Yeni yılda, en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 616 lira oldu. Mevcut maaşı 12 bin 500 lira olan bir işçi emeklisinin yüzde 15,75 zam sonrası maaşı 14 bin 468 lira 75 kuruş oldu. 12 bin 500 liranın altında emekli aylığı alan yurttaşlara ise kök aylıklarının düşük olması nedeniyle zam gelmeyecek.

Sefalet ücretlerine tepki gösteren emekliler, zam oranlarının açıklanması ile sokağa çıktı. Tüm Emeklilerin Sendikası önceki gün 45 ayrı noktada “Meydanları ısıtmaya hazırız” derken dün de demokratik kitle örgütleri pek çok yerde eylemdeydi.

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Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin isyan sesini daha da yükselteceğini anlattı. Ergen, “Bu açıklanan oranlar gerçeklik dışı, bütün emekliler isyanda. Sendikamıza her an şikayetler geliyor. Emeklilerde müthiş bir direniş eğilimi mevcut” dedi.

En düşük aylığın 37 bin 155 TL olması gerektiğini tespit ettiklerini anlatan Ergen, “Şimşek de Erdoğan da bu yıl kemer sıkmaya devam edileceğini deklare etti. Biz bunu reddediyoruz. Refah payı olmadan, gerçek enflasyona uygun olmayan artışı reddediyoruz. Emekliler berbere dahi gidemiyor, sabunu şampuanı zor alıyor. Bırakın ulaşımı, giyimi, gıdaya para yetmiyor. Tatmin edici adımları görmediğimiz sürece eylemlerimizi sürdürmekte kararlıyız.”

Kök aylığı düşük milyonlarca yurttaşın aylıklarına zam gelebilmesi için ise yasal düzenleme gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın ocak ayı içinde yapılacağını söyledi. Sefalet aylıklarının sebebini, kök aylığı düşük emeklilerde bulan Yılmaz, "En düşük aylık 12 bin 500 lira. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir" dedi.

ET YEMEK, MARKETE GİTMEK HAYAL

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süphan Nasır yönetiminde emeklilerin yaşam koşullarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları açıklanmıştı. Çarpıcı sonuçlar, emeklilerin yüzde 99’unun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarından memnun olmadığını ortaya koymuştu. Buna göre, temel ihtiyaçlarını karşılamak için market market gezen emeklilerin yüzde 57'si yemeğe ancak birkaç ayda bir gidebiliyor. Emeklilerin yüzde 41'i ise diş fırçası, şampuan gibi kişisel bakım harcamalarına bütçe ayıramıyor.

En düşük aylığın yeni seviyesi olan 14 bin 468 lira 75 kuruş ile, yurttaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Emekliler, market sepetlerindeki en büyük ağırlığı oluşturan gıda harcamaları için de kısmak zorunda bırakılıyor. Marketlerdeki fiyatların ortalamasına bakıldığında, emeklilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı güçlük ortaya çıkıyor.

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YILMAZ’A GÖRE RAKAM ‘ABARTILI’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin de konuştu, eksik kayıtlılığın farkında olduklarını ifade etti. Yılmaz, asgari ücretlilerin sayısının resmi SGK verilerinde çalışanların yüzde 42'sine denk gelen 6,7 milyon kişi olduğunu söyledi ancak "Muhtemelen bundan daha azdır" iddiasında bulundu. Yılmaz, "Asgari ücret üzerinden prim ödeniyor malum, işte birtakım yükümlülükler getiriyor. O yüzden asgari ücretle gösterip, başka şekillerde ücret veren işletmeler olduğunu da biliyoruz, buna da eksik kayıtlılık diyoruz" dedi.