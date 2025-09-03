İktidar enflasyon verilerinden umutlu: Düşüş devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aylık yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 olan Ağustos 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi.

'MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİYLE UYUMLU'

Enflasyonun hedefleri doğrultusunda ilerlediği görüşünü savunan Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK ETKİSİ

Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatlarının önemli paya sahip olduğunu belirten Yılmaz, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

