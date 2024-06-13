İktidar, 'Etki Ajanlığı'ndan geri adım attı: 'Söz verildi'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Etki Ajanlığı ve “Zorlama Hapsin” Dokuzuncu Yargı Paketi’nde olmayacağına yönelik söz alındığını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen buluşmada Emir, gündemdeki önemli konu başlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Emir, iktidarın gündemindeki Dokuzuncu Yargı Paketi’ndeki, “Etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağını söyledi.

Emir, yargı paketi ile ilgili dolaşan taslak metine yönelik kaygılarını şu ifadelerle paylaştı:

“Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu. Etki Ajanlığı, sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıkmıştı ve bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu.

SÖZ VERİLDİ

Hukuk devletinde böylesine öngörülemez ceza maddeleri olamaz. Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI

Sayın Bahçeli net mesaj vermiyor. Sembolik mesajlar üzerinden tartışılmasını istiyor. Daha önce, Ferdi Tayfur şarkısı ile mesaj vermişti. İki gün önce yüzüklü, dosyalı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bunların içerisinde mutlaka bir mesaj var. Karmaşık mesajlar, herkes baktığı yerden bir şey anlamaya çalışıyor. Biz, Sayın Bahçeli’nin mesajını üzerimize almıyoruz. Biz, normalleşme sürecini açık yönetiyoruz. Neleri konuşacağımızı söylüyoruz. Normalleşme sürecinin hedeflerini tarifliyoruz. Bunların içerisinde elbette ki ittifak arayışı yok. Sayın Bahçeli açıkça, “AKP içerisindeki suyu bulandırmaya çalışanlar” diyerek hedef gösteriyor. Biz o tartışmanın da parçası değiliz. AKP ile ittifak halindeler ve bunu da kararlılıklar sürdüreceklerini söylüyorlar. Bundan da rahatsız değiliz.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'A YANIT

Feti Yıldız’ın ifadelerindeki saldırı medyaya karşı. Bağımsız yargıya da karşı. Sayın Cumhurbaşkanı aylar sonra artık sessiz kalamadı ve u sürece müdahale etmek zorunda kaldı. Ayşe Ateş ile görüştükten sonra hemen Anadolu Ajansı da Sinan Ateş cinayeti olduğunu fark etti ve görmek zorunda kaldı. Sinan Ateş bir siyasi cinayete kurban gitti. Bir iddianame var ortada. Ve bu iddianamede plaka numaraları var, kişiler yok. Ama ilgili kişilerin Ülkü Ocakları Genel Başkanı, yardımcısı ve eski genel başkana kadar gittiğini hepimiz biliyoruz. Bu soruşturmanın bütün yönleriyle yapılması, iddianamenin kamuoyunda bilinenlerin daha da ötesine geçmesi çok önemli. Ama bugüne kadar bir duvar vardı ve bu duvarı geçemiyordu. Yargının siyasete bağlı olduğu bir dönemde elbette Erdoğan’ın bu sürece Ayşe Ateş’i kabul ederek girmesi, yargıya da bir mesaj taşıyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI

CHP olarak her davada olduğu gibi Ateş davasında da adalet talep ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu dosyaya müdahil olması aslında rahatsız edicidir bizim için. Normalde bir siyasetçinin bir cinayet dosyasına müdahale etmesi kabul edilmez. Ama Türkiye’de hukukun olmadığı, yargının siyasete birebir bağlı olduğu düşünülürse Sayın Cumhurbaşkanının bu sürece müdahale olması gerektiğini elbette düşünürüz.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Gelir artırıcı önlemlerin neler olabileceğine dönük bir tartışma yürütülüyor. Biz, Türkiye’deki kaynakların yanlış kullanıldığını, vergi toplamada adaletsizlik olduğunu söylüyoruz. İktidar da bunun farkında elbette. Ama şu ana kadar bir vergi reformu yapamadılar. İşçiye, asgari ücret en az 25 bin TL yapın, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekin diyoruz. Hububat fiyatlarını artırın, çayı en az 25 TL yapın diyoruz. Bize, ‘Kaynağımız yok’ deniyor. Kaynak var ama müsrifçe harcanıyor. Kimi iktidar yandaşlarının vergi borçları silindi, kamuda israf aldı başını gitti. Saray’ın harcamaları hepimizin önünde. Ama bize bu talepler karşısında, ‘Popülistsiniz’ deniliyor.

Bizim, vergiyi çok kazanandan almaya yönelik ciddi başlıklarımız var. Heyetlerimiz görüşecek ve ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacağız. O zaman kim hayalci kim rasyonel açığa çıkmış olacaktır.

Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe, Volkan Demir ve Selin Sayek Böke görüşecek.

SOKAK HAYVANLARI

Ortada mutlaka çözülmesi gereken önemli ve sınıfsal bir sorun var. Özellikle araçla gidemeyen, toplu taşıma kullanan, sitede oturamayan vatandaşlarımız açısından çok daha ciddi bir problem. Bunun mutlaka çözülmesi lazım ama bunu çözeceğiz diye hayvanları katledemeyiz. Yaşadığımız yüzyıla yakışır, vicdanı ve dünya örneklerini de kendine rehber edinen çağdaş bir anlayışla çözmemiz gerekir.

Herkesle görüşeceklerini söylemişlerdi bu konuda iktidar kanadı. Ancak bizimle henüz görüşmediler. Çalışmalar ne aşamada henüz bilmiyoruz.